شرطة دبي جاهزة لإنجاح فعاليات «صيفنا رياضي» في حتا

دبي (الاتحاد)

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز شرطة حتا والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، جاهزيتها الميدانية لتقدم خدماتها الأمنية والشرطية لإنجاح فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في منطقة حتا، بدعم من اللجنة العليا لتطوير منطقة حتا، وبالتعاون مع عدد من الشركاء التنظيميين. وأكدت شرطة دبي تواجد الدوريات الشرطية، ودورية خاصة بالإنقاذ البحري في أماكن الفعاليات بمنطقة السد الكبير ووادي هب، والتي ستشمل منافسات سباحة، جلسات يوجا، ومسيرات هايك، بما يعزز مكانة حتا وجهة رياضية وسياحية فريدة في فصل الصيف، ويترجم أهداف المبادرة في نشر ثقافة النشاط البدني أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع. الجدير ذكره أن مبادرة «صيفنا رياضي» تعتبر إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة لمجلس دبي الرياضي، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الإمارة، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة في جميع الأوقات، واستكشاف الوجهات الطبيعية المميزة في دبي، وفي مقدمتها منطقة حتا ذات الطبيعة الجبلية الفريدة.