الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

13 نادياً إسبانياً تختار «الهجرة» إلى إنجلترا!

13 نادياً إسبانياً تختار «الهجرة» إلى إنجلترا!
1 أغسطس 2025 15:34

مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
نيوكاسل يرفض عرضاً من ليفربول لضم إيزاك بـ 100 مليون جنيه إسترليني
أرتيتا يتوقع تألق جيوكيريس في المباراة القادمة

قبل أقل من 3 أسابيع فقط على انطلاق الموسم الجديد في أبرز الدوريات الأوروبية الكبرى، اختارت الأندية الإسبانية الاستعداد في إنجلترا خلال الشهر الجاري، بعدما كشفت الإحصائيات أن 13 نادياً بواقع 9 من الدوري الممتاز و4 من دوري الدرجة الأولى، ستخوض مباريات ودية هناك ضد 14 نادياً إنجليزياً، بواقع 7 من الدوري الممتاز و7 من دوري الدرجة الأولى. وتأتي هذه الخطوة لتعزز الروابط والعائدات المالية المتوقعة من هذه المباريات، عوضاً عن السفر إلى وجهات أبعد بسبب ضيق الوقت، مما يعزز من العلاقات المشتركة بين الأندية الإنجليزية والإسبانية. ومن أبرز المباريات الودية يلتقي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع أتلتيك بلباو في مباراتين متتاليتين على ملعب أنفيلد يوم 4 أغسطس الجاري. ويواجه أرسنال، وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز، أتلتيك بلباو أيضاً في كأس الإمارات على ملعب الإمارات في لندن يوم 9 أغسطس، بالإضافة للقاء «الجانرز» مع فياريال، المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قبل ذلك على ملعب الإمارات يوم 6 أغسطس. ويواجه نيوكاسل يونايتد ضيفه أتلتيكو مدريد، على ملعب سانت جيمس بارك يوم 9 أغسطس. وتضم قائمة الفرق الإسبانية التي ستتواجد في إنجلترا خلال الأيام الجارية، أتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد، وفياريال، وريال بيتيس، ورايو فاليكانو، وخيتافي، وإسبانيول، وسيلتا فيجو، وريال سوسيداد، وريال بلد الوليد، وملقا، وديبورتيفو لاكورونيا وليجانيس.

ليفربول
أرسنال
أتلتيكو مدريد
آخر الأخبار
"أبوظبي للصحة العامة" يوسّع نطاق برنامج الفحص الدوري الشامل
علوم الدار
"أبوظبي للصحة العامة" يوسّع نطاق برنامج الفحص الدوري الشامل
اليوم 17:17
نيوكاسل يرفض عرضاً من ليفربول لضم إيزاك بـ 100 مليون جنيه إسترليني
الرياضة
نيوكاسل يرفض عرضاً من ليفربول لضم إيزاك بـ 100 مليون جنيه إسترليني
اليوم 17:05
آثار قصف ومعارك في أوكرانيا
الأخبار العالمية
بوتين يجدد شروط روسيا للسلام في أوكرانيا
اليوم 17:03
تحذيرات سابقة من تسونامي أعقبت زلزالاً قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا (وكالات)
الأخبار العالمية
«العالمية للأرصاد»: الزلازل وتسونامي تهديد متصاعد يتطلب تعزيز الإنذار المبكر دوليا
اليوم 16:40
«الأمن السيبراني» وشرطة أبوظبي يحذران من التعامل مع الرسائل والمكالمات مجهولة المصدر
علوم الدار
«الأمن السيبراني» وشرطة أبوظبي يحذران من التعامل مع الرسائل والمكالمات مجهولة المصدر
اليوم 16:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©