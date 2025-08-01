13 نادياً إسبانياً تختار «الهجرة» إلى إنجلترا!

مراد المصري (أبوظبي)

قبل أقل من 3 أسابيع فقط على انطلاق الموسم الجديد في أبرز الدوريات الأوروبية الكبرى، اختارت الأندية الإسبانية الاستعداد في إنجلترا خلال الشهر الجاري، بعدما كشفت الإحصائيات أن 13 نادياً بواقع 9 من الدوري الممتاز و4 من دوري الدرجة الأولى، ستخوض مباريات ودية هناك ضد 14 نادياً إنجليزياً، بواقع 7 من الدوري الممتاز و7 من دوري الدرجة الأولى. وتأتي هذه الخطوة لتعزز الروابط والعائدات المالية المتوقعة من هذه المباريات، عوضاً عن السفر إلى وجهات أبعد بسبب ضيق الوقت، مما يعزز من العلاقات المشتركة بين الأندية الإنجليزية والإسبانية. ومن أبرز المباريات الودية يلتقي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع أتلتيك بلباو في مباراتين متتاليتين على ملعب أنفيلد يوم 4 أغسطس الجاري. ويواجه أرسنال، وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز، أتلتيك بلباو أيضاً في كأس الإمارات على ملعب الإمارات في لندن يوم 9 أغسطس، بالإضافة للقاء «الجانرز» مع فياريال، المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قبل ذلك على ملعب الإمارات يوم 6 أغسطس. ويواجه نيوكاسل يونايتد ضيفه أتلتيكو مدريد، على ملعب سانت جيمس بارك يوم 9 أغسطس. وتضم قائمة الفرق الإسبانية التي ستتواجد في إنجلترا خلال الأيام الجارية، أتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد، وفياريال، وريال بيتيس، ورايو فاليكانو، وخيتافي، وإسبانيول، وسيلتا فيجو، وريال سوسيداد، وريال بلد الوليد، وملقا، وديبورتيفو لاكورونيا وليجانيس.