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الرياضة

وفاة نجل حارس بايرن ميونيخ

وفاة نجل حارس بايرن ميونيخ
1 أغسطس 2025 16:07

 
شتوتجارت (د ب أ)

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توفي نجل زفن أولرايش، حارس بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلن اللاعب عبر حسابه على تطبيق (إنستجرام).
وكتب أولرايش: «ببالغ الحزن، نعلن اليوم وفاة ابننا لين، قبل بضعة أسابيع، بعد صراع طويل مع المرض».
أضاف حارس بايرن: «كان قرار الإعلان عن هذا الخبر صعباً للغاية علينا، ولكنها خطوة مهمة لعائلتنا لتوضيح الأمور، نحن وابنتنا نحاول الآن العودة إلى الحياة تدريجياً». وشكر أولرايش نادي بايرن ميونيخ على «الدعم الكبير» الذي قدمه له خلال الأشهر الماضية، وطلب احترام خصوصيته، ووقع على البيان برفقة زوجته ليزا، دون أن يكشفا عن عمر ابنهما.
وشارك بايرن ميونيخ منشور أولرايش، وأعرب عن تعازيه ومواساته، وذكر النادي: «جميع أعضاء نادي بايرن ميونيخ ينعونك أنت وعائلتك، نحن دائماً بجانبك».

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