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الرياضة

تجمعات تدريبية للاعبين المميزين في اليد والسلة والطائرة بأندية الشارقة

تجمعات تدريبية للاعبين المميزين في اليد والسلة والطائرة بأندية الشارقة
1 أغسطس 2025 17:40

 
الشارقة (وام)

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أطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامج التجمعات التدريبية للاعبين المتميزين في الألعاب الجماعية، وتحديداً في كرة اليد والسلة والطائرة، ضمن أندية الإمارة، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة التي تتضمن إقامة معسكر خارجي، بهدف الارتقاء بالمستوى الفني والبدني للاعبين.
ويأتي تنظيم هذه التجمعات في إطار استراتيجية المجلس لتطوير الكفاءات الرياضية المحلية، وتعزيز جاهزية اللاعبين الواعدين، بإشراف مباشر من إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وبمتابعة من خبراء فنيين متخصصين في كل لعبة، تمهيداً لتقديم هذه المواهب للمنتخبات الوطنية، وبما يعزز من حضورها الفني مع الأندية والفرق.
وتستمر التجمعات التدريبية للاعبي اليد والسلة والطائرة في صالات ناديي البطائح والحمرية حتى 4 أغسطس الحالي، حيث يخضع اللاعبون لتدريبات مكثفة بإشراف طواقم فنية معتمدة، على أن يتم لاحقاً اختيار العناصر الأبرز للانضمام إلى المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تتضمن خوض معسكر خارجي يتخلله تدريبات نوعية ومباريات ودية.

الإمارات
الشارقة
البطائح
الحمرية
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