بني ياس يواجه العربي الكويتي 6 أغسطس



مراد المصري (أبوظبي)



يلتقي بني ياس مع العربي الكويتي 6 أغسطس الجاري، ضمن بطولة ودية لكرة القدم ينظمها «السماوي»، في إطار التحضيرات للموسم الجديد، وتشهد مشاركة فرق أخرى يتم تأكيدها والإعلان عنها لاحقاً.

وعاد بني ياس إلى الدولة، بعد ختام معسكره الخارجي في صربيا، وخاض خلاله 4 مباريات ودية.

ويقيم العربي معسكراً تحضيرياً في الإمارات، وخاض «ودية» خسرها أمام حتا 1-2، على استاد شباب الأهلي بالعوير.

وضم بني ياس عدداً كبيراً من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفي، بهدف العودة إلى المنافسة بقوة في الموسم الجديد.