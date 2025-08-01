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الرياضة

ماناج وفيتاي.. «ثنائي ألباني» للمرة الأولى في ملاعبنا

ماناج وفيتاي.. «ثنائي ألباني» للمرة الأولى في ملاعبنا
1 أغسطس 2025 18:30

 
علي معالي (أبوظبي)

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تشهد ملاعب الإمارات ظهور «ثنائي ألباني» للمرة الأولى في فريق واحد، وهما راي ماناج «28 عاماً»، وفيتا فيتاي «20 عاماً»، ويرتدي اللاعبان قميص الشارقة في الموسم الجديد، وهما دوليان في المنتخبين الأول والأولمبي في بلادهما، ونظراً لأنهما يملكان المهارة والموهبة، فإن الصربي ميلوش المدير الفني للفريق يضع عليهما آمالاً كبيرة مع باقي اللاعبين، لمساعدة «الملك» على العودة إلى بريقه محلياً، باستعادة لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، وسبق أن عانق الشارقة «الدرع» للمرة الأخيرة موسم 2018-2019.
وانخرط «الثنائي» في تدريبات الشارقة في المعسكر الحالي بالنمسا، ويعد ماناج آخر اللاعبين المنضمين إلى المعسكر الخارجي، وبدأ في التدريبات بقوة وسيقود هجوم «الملك» في مباراته الودية الأخيرة أمام الشباب السعودي مساء غد.
يلعب ماناج في مركز رأس الحربة، وقادم من الدوري التركي من سيفاسبور، وغادر فريقه بعد أزمة تفجرت مع نهاية الموسم، بعد الهبوط إلى الدرجة الأولى، ويتمتع المهاجم الألباني بمسيرة طويلة، حيث دافع عن ألوان أندية عدة في أوروبا، قبل الانضمام إلى سيفاسبور عام 2023، ولعب لكل من بياتشينزا وكريمونيزي وسامبدوريا، والإنتر وبيسكارا وبيزا وغرناطة وألباسيتي وبرشلونة وسبيتسيا وواتفورد، بدوريات إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا.
فيما يلعب فيتا فيتاي في الوسط، وأحد المواهب الواعدة في بلاده، قادماً من لوكوموتيفا الكرواتي، وهو من العناصر المميزة في فريقه السابق، ومنتخب بلاده أيضاً، وقبل انتقاله إلى الدوري الكرواتي، شارك في الدوري المقدوني الشمالي مع رابوتنيكي، وشارك في 13 مباراة، وقضى موسمين في كرواتيا، قدم خلالهما مستوى جيداً، وخاض 55 مباراة، وأطلق عليه في الملاعب الكرواتية «مودريتش»، لأنه يشبه لوكا مودريتش نجم ريال مدريد المنتقل حالياً إلى ميلان الإيطالي.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
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