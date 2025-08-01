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الرياضة

تشين.. «ذهبية ثانية» بـ«الحارة السحرية» في «مونديال السباحة»!

تشين.. «ذهبية ثانية» بـ«الحارة السحرية» في «مونديال السباحة»!
1 أغسطس 2025 18:07

 
سنغافورة (أ ف ب)

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تُوج النجم الصيني تشين هايانج بذهبية ثانية في منافسات سباحة الصدر، خلال بطولة العالم، بعد فوزه الصعب في سباق 200 متر، وبعد فوزه مطلع الأسبوع بلقب سباق 100 متر صدراً، كان تشين على الموعد في سباق 200 متر، حيث تفوق حامل الرقم القياسي العالمي على الياباني إيبي واتانابي (2:07:70 دقيقة)، والهولندي كاسبار كوربو (2:07:72 دقيقة) بتسجيله 2:07:41 دقيقة.
واستهل ابن الـ26 عاماً السباق في الخانة الثامنة، بعد تأهله بصعوبة من نصف النهائي، بيد أنه أحرز السباق الذي تُوج به في نسخة 2023 في فوكووكا.
قال تشين: هذا رائع، هل سمعتم بالحارة الثامنة السحرية؟»، تابع: «لم أكن أعرف ما إذا وصلت ثانياً أو ثالثاً، سمعت +وووو+، لذا عرفت أني قد فزت».
وتبدلت الصدارة تباعاً خلال السباق، في ظل منافسة كل من الأميركي أيه جيه باوتش والروسي كيريل بريجودا.
في النهاية، كان تشين حاسماً ولمس الحائط قبل واتانابي، ليحصد ميداليته الرابعة في سنغافورة.
وكان تشين مر بفترة صعبة خلال أولمبياد باريس الصيف الماضي، حيث أخفق في بلوغ نهائي 200 متر صدراً، وخرج بذهبية يتيمة في سباق التتابع أربع في 100 متر متنوعة.
تعكرت تحضيراته للنهائيات الحالية، بعد ضلوعه بفضيحة منشطات كبيرة، كشف تقرير عن 23 سباحاً صينياً، بينهم تشين، ثبت تعاطيهم دواءً للقلب، قبل أولمبياد طوكيو الذي تأجل لعام واحد بسبب جائحة كوفيد.
لم توقفهم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وقبلت بتبرير السلطات الصينية بأن الاختبارات جاءت إيجابية بسبب الطعام الملوث.

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