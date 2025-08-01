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الرياضة

الأهلي السعودي يهزم إلتشي بـ «ثنائية»

الأهلي السعودي يهزم إلتشي بـ «ثنائية»
1 أغسطس 2025 18:24

 
الرياض (د ب أ)

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فاز الأهلي السعودي على إلتشي الإسباني 2- صفر، في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.
ويقيم الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، معسكره في مدينة لامانجا الإسبانية تحضيراً للموسم المقبل.
وتقدم الأهلي في الدقيقة 21 عن طريق فراس البريكان، قبل أن يسجل إيفان توني الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء. وشهدت المباراة مشاركة لاعب الأهلي الجديد محمد عبدالرحمن، والذي حل بديلاً في الدقيقة 63.
يذكر أن الأهلي استهل استعداداته للموسم الجديد بمعسكر في إسبانيا خاض خلاله ودية واحدة، قبل أن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة كومو الودية الدولية، والتي خاض خلالها مباراتين أمام كومو وسلتيك الأسكتلندي، فيما يختتم ودياته في معسكر إسبانيا بمواجهة العين الإماراتي. 

 

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