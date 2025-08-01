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الرياضة

نوريس يقود هيمنة مكلارين على «التجارب الحرة» في المجر

نوريس يقود هيمنة مكلارين على «التجارب الحرة» في المجر
1 أغسطس 2025 18:27


بودابست (رويترز)

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حقق لاندو نوريس أفضل زمن للفة، بفارق 0.019 ثانية أمام زميله أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، إذ هيمن ثنائي فريق مكلارين على المركزين الأول والثاني بالتجارب الحرة الأولى لسباق جائزة المجر الكبرى.
وأنهى نوريس، الذي يتأخر بفارق 16 نقطة عن زميله الأسترالي في الترتيب العام، قبل سباق المجر الذي يسبق أجازة أغسطس، اللفة على حلبة هنجارورينج في دقيقة واحدة و16.052 ثانية باستخدام الإطارات اللينة وسط أجواء مشمسة.
وكان البريطاني انطلق من المركز الأول في نسخة العام الماضي من السباق والتي فاز بها بياستري، وهو أول انتصار له في «الفورمولا-1».
وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بفارق 0:217 ثانية عن الصدارة، وتلاه الفرنسي إسحاق حجار سائق ريسنج بولز في المركز الرابع.
واحتل لويس هاميلتون، الفائز بسباق المجر ثماني مرات وهو رقم قياسي، المركز الخامس بسيارة فيراري، وعانى من مشكلات فنية في سيارته.
واحتل أوليفر بيرمان سائق هاس المركز السادس متقدماً على ثنائي مرسيدس كيمي أنتونيلي وجورج راسل، بينما جاء بطل العالم ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز التاسع وأكمل لانس سترول سائق أستون مارتن المراكز العشرة الأولى.
واشتكى راسل من مشكلة في توازن سيارته وقال إنه واجه صعوبة في المنعطفات.
أما الياباني يوكي تسونودا، زميل فرستابن بفريق رد بول، فقد احتل المركز 17.
وحل البرازيلي فيليبي دروجوفيتش مكان فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، إذ يعاني الإسباني من آلام في الظهر، واحتل المركز 16.
وشارك الإستوني بول آرون مكان نيكو هولكنبرج بفريق ساوبر، واحتل المركز الأخير في التجارب بعد أن اضطر للتوقف قبل منتصفها بسبب مشكلة فنية.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
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مكلارين
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