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الرياضة

25 لاعباً في قائمة «أبيض الناشئين» بمعسكر تايلاند

25 لاعباً في قائمة «أبيض الناشئين» بمعسكر تايلاند
1 أغسطس 2025 19:06

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة تدريباته اليومية في معسكره الخارجي المُقام في تايلاند، ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم «قطر 2025»، حيثُ يلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة التي تضم السنغال وكرواتيا وكوستاريكا.
ويسعى الجهاز الفني والإداري لـ «أبيض الناشئين» تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي خلال هذا المعسكر إلى تطبيق بعض الخطط التدريبية والتكتيكية التي تسهم في توظيف إمكانيات اللاعبين بالشكل المطلوب في هذه المرحلة من الإعداد لـ «المونديال» الذي يُقام من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.
ويشهد معسكر تايلاند مشاركة 25 لاعباً، وهم محمد ناصر، مايد اليماحي، سعيد الراشدي، هود المنهالي، عبدالله فهد، إكرامي أحمد، سهيل النوبي، فهد خليل، سالم عصام، حميد إبراهيم، سعد مبارك، عبدالله راشد، فيصل محمد، محمد سالم، محمد جمال، إبراهيم يوسف، محمد أحمد، محمد بطي، عبيد عمران، عبدالله مناد، عمير يوسف، عبدالله حاتم، هزاع فيصل، عبدالله حسن، محمد يوسف.

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