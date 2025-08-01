«نزالات قوية» بين «المحترفين» في «أبوظبي العالمية للجرابلينج»

منطقة العين (الاتحاد)



انطلقت منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2025 التي يستضيفها مركز أدنيك العين على مدار ثلاثة أيام، حيث تستقطب 1000 رياضي ورياضية من أكثر من 60 دولة إلى منطقة العين.

وتأتي هذه البطولة بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وحضر منافسات اليوم الأول، سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ وطارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية؛ وكينيث ميليمو نجانجا، سفير جمهورية كينيا لدى دولة الإمارات.

وشهد اليوم الأول من البطولة نزالات فئة المحترفين حتى الدور نصف النهائي، والتي سجلت نزالات حماسية وتنافسية كبيرة بين اللاعبين، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء حماسية، ولا سيما مع سعي اللاعبين لحجز أماكنهم في نهائيات البطولة، والحصول على 2000 نقطة تصنيفية من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو والفوز بالجوائز النقدية القيّمة.

وقال طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية: «تشكل بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج إضافة متميزة إلى أجندة بطولاتنا المحلية والعالمية، وصفحة جديدة من الإرث الرياضي المتميز الذي نتطلع إلى إرسائه في أبوظبي، حيث حرصنا على أن تكون البطولة بأبهى حلة، لتمنح ممارسي رياضة الجرابلينج منصة احترافية لاستعراض مهاراتهم وقدراتهم أمام جمهور عالمي من قلب عاصمة الرياضات القتالية العالمية، ويعكس نجاح البطولة في استقطاب ما يزيد على 1000 رياضي ورياضية من أكثر من 60 دولة من أنحاء العالم والحضور الجماهيري اللافت الذي سجلته، مدى قدرة أبوظبي وتفوقها في تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أرفع المعايير العالمية والاحترافية».

وأضاف البحري: «شهدنا في منافسات اليوم الأول أداءً مبهراً من لاعبي فئة المحترفين، والذين أظهروا مهاراتهم المتقدمة وخبراتهم الواسعة التي جاءت ثمرة سنوات طويلة من التدريب والنزالات».

وقال عبدالله صقر عبدالله، لاعب أكاديمية M.O.D المشارك في البطولة بفئة المحترفين وزن 85 كجم: «بدأنا التحضير للبطولة منذ فترة طويلة، لأننا ندرك بأنها بطولة قوية وجديدة وتتطلب قدراً كبيراً من التركيز، ما يرفع مستوى التحدي، خاصة وأننا نسعى إلى تحقيق أكبر عدد من النقاط، المنافسات قوية للغاية، بجانب حجم المشاركة الكبير، وهذا ما يتطلب منا جهداً أكبر من أجل الفوز».

ويذكر بأنه تم الكشف عن القميص الخاص بالبطولة خلال مؤتمر صحفي عُقد في مركز أدنيك العين، وتستكمل فعاليات البطولة، حيث يشهد اليومان القادمان مزيداً من النزالات المثيرة، خصوصاً مع دخول فئتي الناشئين والهواة يوم السبت، والانتهاء بيوم ختامي حافل بالتشويق مع النهائيات لتتويج أفضل الأسماء في رياضة الجرابلينج على مستوى العالم.