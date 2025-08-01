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الرياضة

هوفنهايم يمدد تعاقده مع باومان

هوفنهايم يمدد تعاقده مع باومان
1 أغسطس 2025 19:39

 
برلين (د ب أ)

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أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم، تمديد عقد حارس مرمى المنتخب الألماني أوليفر باومان.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد باومان في يونيو 2026، ولم يعلن هوفنهايم عن مدة العقد الجديد، ولكن وفقاً لتقارير إعلامية، فإن باومان «35 عاماً» وقع على عقد يمتد حتى عام 2028.
وقال باومان: «لا يوجد سر في أن النادي أصبح قريباً جداً من قلبي على مدار السنوات الأخيرة، أشعر بتقدير كبير من الإدارة وجماهير هوفنهايم».
وأضاف: «تطورت لأصبح حارس مرمى المنتخب الأول، وأخيراً خضت مباراتي الأولى مع المنتخب، ولعبت مع هوفنهايم في الدوري الأوروبي ودوري الأبطال في السابق، لذلك، أشعر أن رحلتي مع الفريق لم تنته بعد».
وانتقل باومان إلى هوفنهايم من فريق فرايبورج في يوليو 2014، ومنذ ذلك الوقت أصبح أكثر لاعب مشاركة في المباريات للنادي، حيث شارك في 403 مباريات حتى الآن. وبعد خوضه 489 مباراة طوال مسيرته في الدوري الألماني، أصبح ثالث لاعب أكثر نشاطاً بالمشاركة في المباريات، ويسبقه فقط ثنائي بايرن ميونيخ مانويل نوير (523 مباراة)، وتوماس مولر (503 مباراة).
وقال أندرياس شيكر، المدير الرياضي: «الآن ندخل العقد الثاني من العمل سوياً، وهو أمر استثنائي في كرة القدم الاحترافية، هذا يظهر التقدير المتبادل والثقة المتبادلة».

الدوري الألماني
البوندسليجا
هوفنهايم
بايرن ميونيخ
توماس مولر
مانويل نوير
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