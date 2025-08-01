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الرياضة

تشيلسي يُعير سار إلى ستراسبورج

تشيلسي يُعير سار إلى ستراسبورج
1 أغسطس 2025 19:43

باريس (أ ب)

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وافق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، على إعارة لاعبه الشاب مامادو سار إلى ستراسبورج الفرنسي لمدة موسم.
وأكد النادي الفرنسي الصفقة على موقعه الإلكتروني، بعد أن قام ستراسبورج ببيع سار لتشيلسي في يونيو الماضي.
يذكر أن نادي ستراسبورج يمتلكه تخالف تجاري يقوده تود بولي، و«كلير ليك كابيتال»، وهو نفس التحالف الذي اشترى تشيلسي في 2022 .
ويلعب سار «19 عاماً» مع المنتخب الفرنسي تحت 20 عاماً، وكان لاعباً أساسياً في الموسم الماضي، حيث لعب 27 مباراة مع فريق ستراسبورج، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع، ليحجز مقعده في التصفيات المؤهلة للدور الرئيسي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
وكان سار لعب لوقت قصير مع فريق ليون، وفاز تشيلسي بلقب دوري المؤتمر في الموسم الماضي، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع.
وذكر تشيلسي، من قبل، أن سار وقع على عقد يمتد حتى عام 2033، ولكنه لم يعلن عن قيمة الصفقة.
ويفتتح فريق ستراسبورج حملته في الدوري الفرنسي بمواجهة ميتز يوم 17 من الشهر الجاري.

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