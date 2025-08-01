ألونسو.. «الضوء الأخضر» في «جائزة المجر»!

بودابست (أ ب)



قال فريق أستون مارتن، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، إن سائقه الإسباني فيرناندو ألونسو حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في سباق جائزة المجر الكبرى، وذلك بعدما غاب عن التجارب الرسمية الأولى بسبب إصابة في الظهر.

وكان أستون مارتن كشف في وقت سابق عن أن بطل العالم مرتين متأثر بإصابته التي تعرض لها الأسبوع الماضي في سباق بلجيكا.

وذكر أستون مارتن عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «اختار ألونسو البقاء بعيداً عن التجارب الافتتاحية لتقليل وقت وجوده في السيارة، نظراً لخضوعه لعلاج في الظهر».

وأضاف: «بعد خضوعه للمزيد من جلسات العلاج وحصوله على الموافقة الطبية من الاتحاد الدولي للسيارات، فيرناندو سيعود لقيادة السيارة (إيه أم آر 25)، إلى جانب لانس سترول».

وتم استبدال السائق الاحتياطي، البرازيلي فيلبي دروجوفيتش، والذي احتل المركز السادس عشر في التجارب الأولى بفارق يزيد قليلاً عن 0.3 ثانية خلف زميله الكندي سترول بألونسو.