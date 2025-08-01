ساوثهامبتون يطلب 40 مليون جنيه إسترليني لبيع ديبلينج إلى إيفرتون

ليفربول (د ب أ)



يسعى إيفرتون الإنجليزي لإبرام صفقة للتعاقد مع تايلر ديبلينج، لكنه لا يزال بعيداً للغاية عن التقييم الذي حدده ساوثهامبتون.

وجذب ديبلينج «19 عاماً» الأنظار في موسمه الأول، بعدما سجل أربعة أهداف في 38 مباراة شارك فيها بكل المسابقات مع الفريق الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى. وراقبت عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز تطور ديبلينج، وتقدم إيفرتون بعرض أولي يقدر بحوالي 27 مليون جنيه إسترليني (8. 35 مليون دولار)، ولكن رفضه ساوثهامبتون.

وذكرت تقارير أن إيفرتون مستعد للقيام بخطوة أخرى لضم لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً، ولكن علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن ساوثهامبتون يرغب في الحصول على مبلغ يزيد عن 40 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن اللاعب.

ويمكن أن يتسبب عرض إيفرتون، الذي تم التحدث عنه في وسائل الإعلام، في قيام أندية أخرى بتقديم عروض لضم اللاعب.

وارتبط اسم ديبلينج بالانتقال لتوتنهام، ولايبزج وتشيلسي، الذي قضى معه فترة قصيرة في الأكاديمية الخاصة به.

وذكرت تقارير أن أندية وستهام وأستون فيلا وفولهام من بين الأندية المهتمة بضم ديبلينج، الذي يوجد معجبين به في مانشستر يونايتد.