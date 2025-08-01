السبت 2 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ساوثهامبتون يطلب 40 مليون جنيه إسترليني لبيع ديبلينج إلى إيفرتون

ساوثهامبتون يطلب 40 مليون جنيه إسترليني لبيع ديبلينج إلى إيفرتون
1 أغسطس 2025 19:56

ليفربول (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ميلنر يكرم الراحل جوتا بتغيير قميصه
مانشستر سيتي يكشف عن الرقم الجديد لأوريلي


يسعى إيفرتون الإنجليزي لإبرام صفقة للتعاقد مع تايلر ديبلينج، لكنه لا يزال بعيداً للغاية عن التقييم الذي حدده ساوثهامبتون.
وجذب ديبلينج «19 عاماً» الأنظار في موسمه الأول، بعدما سجل أربعة أهداف في 38 مباراة شارك فيها بكل المسابقات مع الفريق الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى. وراقبت عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز تطور ديبلينج، وتقدم إيفرتون بعرض أولي يقدر بحوالي 27 مليون جنيه إسترليني (8. 35 مليون دولار)، ولكن رفضه ساوثهامبتون.
وذكرت تقارير أن إيفرتون مستعد للقيام بخطوة أخرى لضم لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً، ولكن علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن ساوثهامبتون يرغب في الحصول على مبلغ يزيد عن 40 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن اللاعب.
ويمكن أن يتسبب عرض إيفرتون، الذي تم التحدث عنه في وسائل الإعلام، في قيام أندية أخرى بتقديم عروض لضم اللاعب.
وارتبط اسم ديبلينج بالانتقال لتوتنهام، ولايبزج وتشيلسي، الذي قضى معه فترة قصيرة في الأكاديمية الخاصة به.
وذكرت تقارير أن أندية وستهام وأستون فيلا وفولهام من بين الأندية المهتمة بضم ديبلينج، الذي يوجد معجبين به في مانشستر يونايتد.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
ساوثهامبتون
آخر الأخبار
بياستري للاستمرار في «صدارة السائقين» من بوابة المجر
الرياضة
بياستري للاستمرار في «صدارة السائقين» من بوابة المجر
اليوم 14:03
إسقاط مساعدات إنسانية جوا على قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إيطاليا تعلن بدء إنزال المساعدات جواً على غزة السبت المقبل
اليوم 13:48
محمد بن راشد: قطار الاتحاد شريان اقتصادي مهم وجسر حيوي يعزز مسيرة الإمارات نحو المستقبل
علوم الدار
محمد بن راشد: قطار الاتحاد شريان اقتصادي مهم وجسر حيوي يعزز مسيرة الإمارات نحو المستقبل
اليوم 13:37
الشارقة يختتم معسكر النمسا بودية الشباب السعودي
الرياضة
الشارقة يختتم معسكر النمسا بودية الشباب السعودي
اليوم 13:34
«جوجل» تطلق «Deep Think» لعامة المستخدمين
الذكاء الاصطناعي
«جوجل» تطلق «Deep Think» لعامة المستخدمين
اليوم 13:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©