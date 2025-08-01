منتخبنا يكسب كرواتيا في مونديال السلة على الكراسي المتحركة



جوهانسبرج (وام)



حقق منتخب الإمارات الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة (3×3)، بداية قوية في بطولة العالم المقامة حالياً في جنوب أفريقيا، بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على منتخب كرواتيا 14-8، ضمن المجموعة الأولى التي تضم معهما بريطانيا ومصر وكينيا.

وقدم لاعبو المنتخب أداءً متميزاً اتسم بالتركيز والروح القتالية، ما منحهم الأفضلية منذ الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية.

ويخوض المنتخب اليوم، ثلاث مباريات مهمة أمام مصر وكينيا وبريطانيا، يطمح من خلالها إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم نحو الأدوار النهائية.ويرأس بعثة المنتخب إسماعيل المرازيق، وتضم الجهاز الفني بقيادة المدرب عباس أقاكوجكي ومساعده طارق إلياسي، إلى جانب اللاعبين محمد هاشل الحبسي، جاسم مراد رمضان، منصور النقبي، ومحمد الحامد الهاشمي.