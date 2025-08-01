تاليافيكو يجدد عقده مع ليون إلى 2027



ليون (أ ف ب)



جدّد الظهير الأيسر الدولي الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو عقده مع نادي ليون لكرة القدم حتى عام 2027، وفقاً لما أعلنه سادس الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وانتهى عقد اللاعب المُتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم قطر 2022 وبكوبا أميركا مرتين في 2021 و2024، مع ليون في 30 يونيو، علماً أنه خاض 70 مباراة دولية وسجّل هدفاً واحداً.

والتحق تاليافيكو بالنادي الفرنسي في صيف 2022، قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 4.85 مليون دولار، وبعقد لمدة ثلاثة أعوام، ودافع عن ألوانه في 102 مباراة في كافة المسابقات، محرزاً تسعة أهداف.

وشارك الموسم الماضي في 39 مباراة، منها 24 في الدوري المحلي وتسع في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، أحرز في جميعها خمسة أهداف.