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الرياضة

لايلز ينسحب من سباق 100 متر في «القوى الأميركية»

لايلز ينسحب من سباق 100 متر في «القوى الأميركية»
1 أغسطس 2025 21:23

 
يوجين (أ ف ب)

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انسحب بطل العالم والأولمبياد نواه لايلز من نصف نهائي سباق 100 متر، في بطولة ألعاب القوى الأميركية المقامة في ولاية أوريجون، وذلك بعد فوزه في التصفيات الافتتاحية.
وسجّل لايلز الذي أحرز ذهبية سباق 100 متر في باريس العام الماضي، زمناً قدره 10:05 ثانية في الجولة الأولى من السباق على مضمار «هايوارد فيلد» الخميس، خامس أفضل توقيت في التصفيات.
وعلى الرغم من أن لقاء هذا الأسبوع في يوجين يُعد حدثاً تأهيلياً لبطولة العالم المقررة في طوكيو في سبتمبر، فإن لايلز يملك مقعداً مضموناً في المنتخب الأميركي، نظراً لكونه بطل العالم الحالي في سباق 100 متر.
وتأهل لايلز (28 عاماً) إلى أولمبياد طوكيو 2028 بصفته بطلاً لسباق 200 متر.
قال لايلز بعد سباق 100 متر، إنه لا يزال يخطط للمشاركة في جميع جولات سباق 200 متر في يوجين.
وأضاف «أريد المزيد من السباقات، الجميع يعرف أنني بدأت الموسم بشكل متأخر بسبب الإصابة».
وتابع الأميركي الذي خسر في أول سباق 100 متر في الموسم خلال الدوري الماسي في لندن في 19يوليو «أحتاج إلى خوض أكبر عدد ممكن من السباقات، بعد سباق 100 متر في لندن، قلنا أنا ومدربي من الممكن أيضاً أن نتسابق في التصفيات، إنه سباق مجاني، إنها منافسة جيدة.

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