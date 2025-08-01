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الرياضة

ليفربول يعلن قراره في صفقة إيزاك!

ليفربول يعلن قراره في صفقة إيزاك!
1 أغسطس 2025 21:32

 
ليفربول (د ب أ)

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يستعد ليفربول الإنجليزي للانسحاب من صفقة ضم المهاجم ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل، بعدما رفض ناديه العرض الأول.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن نيوكاسل، الذي يقدر قيمة المهاجم السويدي المالية بـ150 مليون جنيه إسترليني، رفض العرض الذي تقدم به ليفربول البالغ 110 ملايين إسترليني.
وعلمت «بي بي سي» أن ليفربول يعتقد أن صفقة ضم إيزاك غير ممكنة خلال هذا الصيف، في ظل الوضع الحالي.
ولم يسافر إيزاك «25 عاماً» مع نيوكاسل في جولة ما قبل الموسم في آسيا، حيث ذكر النادي أنه يعاني من «إصابة بسيطة في الفخذ».
ويرغب اللاعب في أن يدرس النادي إمكانية رحيله عن الفريق هذا الموسم، رغم التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وتقدم ليفربول بعرضه، بينما كان إيزاك يتدرب منفرداً في ناديه السباق ريال سوسيداد، وسط عدم يقين مستمر بشأن مستقبله.
وكان إيزاك انضم لنيوكاسل مقابل 60 مليون جنيه إسترليني قادماً من ريال سوسيداد في 2022.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
نيوكاسل
ريال سوسيداد
ألكسندر إيزاك
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