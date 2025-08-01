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الرياضة

توبيخ «ريد بول» بسبب «منشفة» فيرستابن!

توبيخ «ريد بول» بسبب «منشفة» فيرستابن!
1 أغسطس 2025 22:13

 
بودابست (رويترز)

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وبخ المشرفون على سباقات «الفورمولا-1» للسيارات فريق ريد بول، بسبب تصرف غريب قام فيه ماكس فيرستابن، بإلقاء «منشفة» وجه من سيارته على الحلبة، خلال التجارب الحرة لسباق جائزة المجر الكبرى.
وتم استدعاء بطل العالم أربع مرات، بعد الجولة الثانية للتجارب في حلبة هنجارورينج، حيث قام المراقبون بمراجعة أدلة الفيديو.
وأضاف المشرفون في بيان: «بعد وقت قصير من خروج السيارة رقم 1 من مرآبها، لوحظ أن سائق السيارة رقم 1 (فيرستابن) ألقى منشفة خارج قمرة القيادة».
أوضح السائق أنه أثناء وجوده في المرآب، انزلقت منشفة الوجه من على حجره إلى جانب المقعد، ولم يكن الفريق على دراية بأنها ما زالت في قمرة القيادة.
وعندما أدرك السائق وجودها، تحرك إلى أقصى يمين الحلبة، وحاول رميها بعيداً عن السيارة والحلبة قدر الإمكان».
وتابع: «لكن المنشفة سقطت على الأسفلت، وبقيت هناك حتى نهاية جولة التجارب».
واعترف المشرفون بأن المنشفة كانت ستصبح أكثر خطورة، في حال استمرارها داخل السيارة عنها في خارجها، مع وجود إمكانية لأن تستقر في موضع قدميه وتتداخل مع قدرة فيرستابن على التحكم في السيارة بشكل كامل.
كما أقر المشرفون بأن فريق ريد بول سمح بانطلاق السيارة في حالة غير آمنة، رغم أن الأمر كان أقل خطورة من ترك جسم صلب في قمرة القيادة. 

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المجر
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ماكس فيرستابين
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