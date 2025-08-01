اتحاد الكرة يُنظم دورة المراقبين الجدد في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت في العاصمة أبوظبي، الدورة التدريبية لمراقبي المباريات الجُدد التي يُنظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي، من 1 إلى 4 أغسطس، بمشاركة 150 دارساً.

افتتح فعاليات الدورة، عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، ورحب بمحاضري الاتحاد القاري للعبة وجميع المشاركين.

ويُحاضر في الدورة كل من، تشيتان كولكارني، رئيس عمليات كرة القدم، وجييسينج موتياه، مراقب المباريات في الاتحاد الآسيوي.

ويتضمن برنامج الدورة التدريبية لمراقبي المباريات عدداً من المحاور، من أبرزها، إدارة عمليات المباريات والمهام الأساسية للمراقبين قبل وأثناء وبعد المباراة، وعلاقاتهم بفريق العمل المكون من المنسق العام المحلي والمنسقين الإعلاميين والأمنيين، بالإضافة إلى الأطقم التحكيمية ومسؤولي الفرق، وكذلك أبرز البنود الخاصة ببرنامج يوم المباراة، والفعاليات التي تقام قبل وبعد المباريات.

كما يتم التطرق للأمور الطبية والمنشطات، والإعلام وعمليات النقل التليفزيوني، التسويق، الأمن والسلامة إلى جانب التعريف بالأنظمة الإلكترونية الخاصة بعملية تسجيل اللاعبين وإصدار جميع البطاقات التعريفية الخاصة بالمباريات.

ويشهد اليوم الثاني اختبارات نظرية لجميع المشاركين، بالإضافة لاختبار تقييم في اليوم الثالث، فيما سيكون الاختبار العملي في اليوم الرابع والختامي لفعالياتها.

ويأتي تنظيم دورة إعداد مراقبي المباريات ضمن مساعي اتحاد الكرة لتأهيل عناصر وطنية جديدة وشابة في مجال تنظيم مباريات مسابقاتنا المحلية قبل بداية الموسم الجديد، ورفع قدرات المشاركين، من خلال تواجد نخبة محاضري الاتحاد القاري من ذوي الخبرات الكبيرة في هذا المجال.