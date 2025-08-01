مانشستر سيتي يكشف عن الرقم الجديد لأوريلي



لندن (د ب أ)



أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن ارتداء لاعبه الشاب أوريلي للقميص رقم 33، ابتداءً من الموسم المقبل.

وأوضح نادي مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي، أن أوريلي خريج أكاديمية النادي، ارتدى القميص رقم 75 سابقاً، حيث تم منحه ذلك الرقم، بعد تصعيده للفريق الأول، بداية الموسم الماضي.

وتابع أن قائد فريق أقل من 18 عاماً بالنادي، تم استدعاؤه لقائمة الفريق في الولايات المتحدة الأميركية في استعدادات الموسم الماضي، وسجل هدفه الأول أمام برشلونة، بعد أيام قليلة من ظهوره الأول أمام سيلتك الأسكتلندي.

وعلى مستوى المباريات الرسمية، شارك أوريلي للمرة الأولى مع الفريق في مواجهة مانشستر يونايتد في مباراة الدرع الخيرية الموسم الماضي، وهي أول مباراة من أصل 21 مباراة خاضها في كل البطولات.

وسجل أوريلي خمسة أهدافه في موسمه الأول، وسيرتدي الآن القميص رقم 33، والذي كان يرتديه قائد الفريق السابق، البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ الألماني حالياً.