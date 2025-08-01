دينامو زغرب يتعاقد مع منصف بقرار



الجزائر (د ب أ)



أعلن دينامو زغرب الكرواتي، تعاقده مع الدولي الجزائري منصف بقرار، قادماً من نيويورك سيتي الأميركي.

ولم يكشف دينامو زغرب، مدة وقيمة عقد بقرار، الذي سبق له أن خاض تجربة مع نادي ايسترا الكرواتي في موسم 2022-2023، قبل أن يلعب لنادي نيويورك سيتي في موسمين.

وقال في بيان نشره في موقعه الرسمي: «مع قدوم بقرار، سنرى من جديد مهاجماً جزائرياً بقميص الفريق الأزرق، بعد أن ترك سلفه ومواطنه العربي هلال سوداني انطباعاً قويا وبصمة كبيرة بأدائه الرائع».

بدوره عبر بقرار البالغ من العمر 24 عاماً، عن سعادته وفخره الكبير، كونه أصبح لاعباً في دينامو.

وتابع: «الانضمام إلى أكبر نادٍ في كرواتيا شرف وامتياز كبير بالنسبة لي».

وأوضح بقرار: «ليس سراً أنني كنت قريباً جداً من الانضمام إلى دينامو قبل عامين، لكن الصفقة لم تتم للأسف في ذلك الوقت، ومع ذلك، أؤمن أن كل شيء يحدث لسبب، اليوم، أنا لاعب أكثر نضجاً وخبرة مما كنت عليه آنذاك، وأنا واثق من أنني قادر على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق».

وختم يقول: «أشكر النادي على ثقته ومنحي هذه الفرصة، لا أطيق الانتظار لارتداء القميص واللعب أمام الجماهير في ملعب ماكسيمير، وبدء فصل جديد من مسيرتي الكروية».