ميلنر يكرم الراحل جوتا بتغيير قميصه



لندن (رويترز)



سيرتدي جيمس ميلنر لاعب برايتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم القميص رقم 20 هذا الموسم تكريماً لديوجو جوتا، زميله السابق في ليفربول، الذي توفي في حادث سيارة في إسبانيا الشهر الماضي.

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في مطلع يوليو الماضي، عندما انحرفت سيارتهما لامبورجيني عن الطريق، واشتعلت فيها النيران في شمال غرب إسبانيا.

وكان المهاجم البرتغالي ارتدى الرقم 20 خلال فترة وجوده في ليفربول، إذ لعب هو وميلنر معا لمدة ثلاثة مواسم، قبل انتقال لاعب خط الوسط المخضرم إلى برايتون في عام 2023.

وقال ميلنر: «بمجرد أن سمعت أن كارلوس باليبا يتطلع إلى تغيير رقمه، وأن الرقم 20 بات متاحاً، أردت أن أفعل ذلك ليكون علامة على الاحترام وبالطبع تكريماً لديوجو جوتا».

وأضاف: «كان لاعباً رائعاً، وكنت محظوظاً باللعب معه، وكان صديقاً عزيزاً لي أيضاً، لذا، سيكون شرفاً أن أرتدي رقمه في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وقرر نادي ليفربول حجب الرقم 20 نهائياً من الفريق بعد التشاور مع زوجة اللاعب، روت، وعائلته، ولن يُستخدم هذا الرقم على أي مستوى، بما في ذلك فريق السيدات وفرق الأكاديمية.