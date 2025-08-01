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الرياضة

أوساكا تؤكد التفوق أمام أوستابنكو في «مونتريال»

أوساكا تؤكد التفوق أمام أوستابنكو في «مونتريال»
1 أغسطس 2025 22:51

 
مونتريال (أ ف ب)

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بلغت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة أولى سابقاً، الدور الرابع من دورة مونتريال الكندية الألف نقطة للتنس، بعد تغلبها على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-2 و6-4 في الدور الثالث.
وستلعب أوساكا (27 عاماً) المتوّجة بأربعة ألقاب جراند سلام، مع الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة ثالثة وحاملة اللقب في النسختين الماضيتين، أو اللاتفية الأخرى أناستاسيا سيفاستوفا.
وباتت أوساكا على بُعد فوز واحد من بلوغ ربع النهائي في إحدى بطولات جراند سلام أو دورات الـ1000 للمرة الأولى منذ عودتها من إجازة الأمومة مطلع عام 2024.
واستطاعت أوساكا المصنفة 49 عالمياً، أن تكسر إرسال أوستابنكو بفضل خطأ مزدوج لتنهي المجموعة الأولى في 30 دقيقة فقط.
وفي المجموعة الثانية، أخطأت أوستابنكو بضربة أمامية في الشبكة، لتمنح أوساكا كسر إرسال والتقدم 3-1، لكنها سرعان ما استعادت توازنها وكسرت إرسال اليابانية مباشرة بضربة أمامية عرضية ناجحة.
لكن أوساكا كسرت الإرسال مجدداً لتتقدم 4-2، ثم أتيحت لها فرصة إنهاء المباراة، عندما كانت تتقدم 5-3 وتُرسل للفوز، إلا أن أوستابنكو أنقذت نقطة المباراة بضربة أمامية عرضية أخرى، ثم كسرت إرسال أوساكا بعدما أرسلت الأخيرة كرة خارج الملعب.
بيد أن النجمة اليابانية ردّت بقوة في الشوط الأخير وكسرت إرسال أوستابنكو 0-40 لتنهي المباراة بعد 72 دقيقة.
وبهذا الانتصار، عززت أوساكا سجلها ضد أوستابنكو إلى 3-0 في المواجهات المباشرة، بعدما سبق أن تغلبت عليها في الدور الأول من بطولة فرنسا 2016 وبطولة الولايات المتحدة 2023، من دون أن تخسر أي مجموعة.
كما تأهلت أيضاً الدنماركية كلارا تاوسون (16) بعد فوزها السهل على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا 6-3 و6-0، ضاربة موعداً في الدور المقبل مع الفائزة من مواجهة البولندية إيجا شفيونتيك الثانية عالمياً والألمانية إيفا ليس.

التنس
اليابان
نعومي أوساكا
مونتريال
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