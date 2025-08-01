«العين للشطرنج» يختتم بطولات المجالس ويكرّم 52 فائزاً

العين (الاتحاد)

اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، فعاليات بطولات المجالس، التي أقيمت بالتعاون مع مجالس أبوظبي، واستضافها مجلس الجفير، في إطار جهوده المجتمعية الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة الشطرنج بين مختلف فئات المجتمع.

وشهد الحفل الختامي حضور هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وتكريم 52 فائزاً وفائزة من مختلف المجالس المشاركة، وهي: مجلس المريفيعة، مجلس المرخانية، مجلس الطوية، ومجلس الجفير، وسط أجواء احتفالية عكست نجاح الحدث وتميزه.

وجاء تنظيم البطولة ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي يطلقها النادي، حيث أقيمت بدعم من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، في إطار حرص النادي على توسيع قاعدة الممارسين للعبة وتعزيز حضورها في المجالس المجتمعية.