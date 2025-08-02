السبت 2 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شفيونتيك تواصل التقدم في كندا للتنس

شفيونتيك تواصل التقدم في كندا للتنس
2 أغسطس 2025 10:29

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
شفيونتيك تفرض «الهيمنة الكاملة» في «مونتريال»
بطلة ويمبلدون تتعاطف مع أنيسيموفا «المتوترة»!

فازت البولندية إيجا شفيونتيك على الألمانية إيفا ليز 6/ 2 و6/ 2، في بطولة كندا المفتوحة للتنس للسيدات، حيث أنهت المباراة في ساعة تقريباً. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مساعي الأميركية جيسكيا بيجولا في الفوز بلقبها الثالث بالبطولة انتهت أمام اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا، المصنفة رقم 386 على العالم. وفازت اللاعبة اللاتفية، المصنفة الحادية عشرة على العالم سابقاً، والتي غابت لفترات طويلة بسبب إجازة الأمومة وتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، على المصنفة الثالثة بنتيجة 3/ 6 و6/ 4 و6/ 1. وودعت البريطانية إيما رادوكانو منافسات البطولة بعد الخسارة أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الخامسة في البطولة، بنتيجة 2/ 6 و6/ 1. وفازت التشيكية كارولينا موتشوفا على السويسرية بليندا بنشيتش 6/ 7 و6/ 2 و6/ 3، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا على الروسية آنا كالينسكايا 6/ 1 و6/1.

إيجا شفيونتيك
بليندا بنشيتش
إيلينا سفيتولينا
آخر الأخبار
11 خيلاً تتنافس غداً على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا
الرياضة
11 خيلاً تتنافس غداً على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا
اليوم 11:22
محمد بن راشد: فخور بفريق عمل قطارات الاتحاد الذي يقوده ذياب بن محمد بن زايد
علوم الدار
محمد بن راشد: فخور بفريق عمل قطارات الاتحاد الذي يقوده ذياب بن محمد بن زايد
اليوم 11:16
يابانيون يسيرون في شارع للتسوق في حي كيتشيجوجي بالعاصمة طوكيو في الأول من أغسطس (وكالات)
الأخبار العالمية
موجة حر غير مسبوقة تضرب اليابان
اليوم 11:11
«أبوظبي الأول» يفتتح مقره الجديد في المملكة المتحدة
اقتصاد
«أبوظبي الأول» يفتتح مقره الجديد في المملكة المتحدة
اليوم 10:52
«دي بول» يحقق الحلم الثاني
الرياضة
«دي بول» يحقق الحلم الثاني
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©