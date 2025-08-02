شفيونتيك تواصل التقدم في كندا للتنس

لندن (د ب أ)

فازت البولندية إيجا شفيونتيك على الألمانية إيفا ليز 6/ 2 و6/ 2، في بطولة كندا المفتوحة للتنس للسيدات، حيث أنهت المباراة في ساعة تقريباً. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مساعي الأميركية جيسكيا بيجولا في الفوز بلقبها الثالث بالبطولة انتهت أمام اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا، المصنفة رقم 386 على العالم. وفازت اللاعبة اللاتفية، المصنفة الحادية عشرة على العالم سابقاً، والتي غابت لفترات طويلة بسبب إجازة الأمومة وتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، على المصنفة الثالثة بنتيجة 3/ 6 و6/ 4 و6/ 1. وودعت البريطانية إيما رادوكانو منافسات البطولة بعد الخسارة أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الخامسة في البطولة، بنتيجة 2/ 6 و6/ 1. وفازت التشيكية كارولينا موتشوفا على السويسرية بليندا بنشيتش 6/ 7 و6/ 2 و6/ 3، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا على الروسية آنا كالينسكايا 6/ 1 و6/1.