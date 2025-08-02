«دي بول» يحقق الحلم الثاني

فلوريدا (أ ب)

استمتع الأرجنتيني رودريجو دي بول، بسنوات من اللعب إلى جانب زميله ليونيل ميسي في المنتخب، لكن لاعب الوسط قال إنه حقق حلمه باللعب مع صديقه المقرب على مستوى الأندية. وقال دي بول: «في كل وقت ألتقينا في المنتخب الوطني كانت تلك أياماً رائعة، لكنها فترة مؤقتة، أردت دائماً أن أتذوق ذلك الإحساس باللعب إلى جانب الأفضل في العالم». وعندما انضم ميسي إلى إنتر ميامي في عام 2023، بدأ دي بول بالاهتمام بالدوري الأميركي، حيث كان يشاهد المباريات ويتابعها خلال جدول مزدحم من المباريات مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد. وقال دي بول في مؤتمر صحفي، أمس، للإعلان عن توقيعه رسمياً لإنتر ميامي على سبيل الإعارة: «إنه أمر رائع أن أكون قادراً على اللعب في أوروبا وأفضل الدوريات في العالم»، وتستمر إعارة دي بول حتى نهاية موسم 2025 بالدوري الأميركي، مع إمكانية جعل الانتقال نهائي حتى موسم 2029. وقال دي بول: «أريد التعرف على بعض الأشياء في هذا الدوري، وأرغب في أن أكون جزءاً من تطوره، أريد أن أكون جزءاً من إنتر ميامي وأن أضع معايير جديدة، وأن اللاعبين لا يأتون إلى هنا لإنهاء مسيرتهم، نرغب في أن يشعر اللاعبون بأن انضمامهم إلى هذا النادي والالتزام تجاه النادي والعائلة والجماهير». وشارك دي بول للمرة الأولى مع إنتر ميامي في المباراة التي فاز فيها الفريق على أطلس المكسيكي 1/2، في بطولة كأس الدوريات، حيث شارك لمدة 90 دقيقة، رغم أنه لم يتدرب مع فريقه الجديد.