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الرياضة

11 خيلاً تتنافس غداً على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

11 خيلاً تتنافس غداً على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا
2 أغسطس 2025 11:22

أبوظبي (الاتحاد)

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يحتضن مضمار "دوندخت" العشبي بمدينة لاهاي بمملكة هولندا، غداً الأحد، المحطة الثامنة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة سباقات النسخة الثانية والثلاثين للسلسلة العالمية المرموقة. وتحظى سباقات الكأس الغالية برعاية واهتمام القيادة الرشيدة، دعماً للملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعاً لهم على اقتناء وتربية الخيل العربي للحفاظ على مكانته الأصيلة ورفعة شأنه عالمياً، بما يسهم في تحقيق صناعة متطورة لسباقات الخيل العربي وفق أعلى المعايير. ويعد السباق الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربي بمملكة هولندا، حيث تبلغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، ويشهد مشاركة 11 خيلاً تمثل نخبة مرابط وإسطبلات الخيل العربي في هولندا والقارة الأوروبية، خلال السباق الذي يقام لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة، حيث تضم القائمة مجموعة مميزة من الخيول وبحضور قوي للمرابط القطرية من بينها: «عفجان» (تي إم فريد تكساس × مزون بنت عامر) للمالك الشقب ريسينج، وتحت إشراف المدرب جون دو ميول وقيادة الفارس أوليفييه داندينيه، و«الزير» (المأمون مونلو × أسماء الخالدية بنت عامر) للمالك محمد فهد العطية، وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة الفارس غيوم جيدج جاي، بجانب «رائد» (عامر × أونداره بنت منجز) للمالك وذنان ريسينج، وتحت إشراف المدرب ألبان دو ميول وقيادة الفارس سفيان السعدي، كما تتواجد حاملة لقب النسخة الماضية الفرس «فريدة بي» (المرتجز × هانيا دي إيه بنت مجد العرب) للمالك والمدرب بيتر ديكرز، وتحت قيادة الفارس ميركو سانا، كما تضم قائمة المشاركين نخبة من الأسماء القوية، من بينها الباسو تي، سكا دي ليجل، دريم سيك، الزرقاء دي.إيه، قصر دي لاردوس، بايسا، بابيليون تي). من جهته قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «فخورون بمواصلة سباقات الكأس الغالية تحقيق أهدافها، في صناعة سباقات قوية للخيل العربية بجودة عالية ومكانة مرموقة على الصعيد العالمي، ما يساهم في تشجيع وتحفيز الملاك والمربين على زيادة الاهتمام بتربية واقتناء الخيل العربي، وإعلاء شأنه بكافة دول العالم، كما نفخر باستمرارية السباقات ووصولها إلى مملكة هولندا، في ظل مشاركة كبيرة من أبرز المرابط والملاك، ما يعكس قيمتها وريادتها كأفضل وأغلى سلسلة سباقات للخيل العربي في العالم». وأضاف: «إن النجاحات التي نراها اليوم تعود للدعم السخي والمتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وحرص سموه الكبير على الارتقاء بسباقات الخيل العربي وتعزيز حضورها في المحافل العالمية».

كأس رئيس الدولة للخيول العربية
مضمار دوندخت العشبي
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