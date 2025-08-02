فلبروك يغازل ذهبية 1500 متر حرة بمونديال السباحة

سنغافورة (رويترز)

يتطلع السباح الألماني فلوريان فلبروك، لإضافة المزيد من الميداليات الذهبية إلى رصيده الوفير منها خلال بطولة العالم في سنغافورة، بعد تحقيقه أسرع زمن وتأهله لنهائي سباق 1500 متر حرة اليوم السبت.اكتسح فلبروك (27 عاماً) سابقيه في برنامج المياه المفتوحة الشهر الماضي، ليصبح أول سباح يفوز بجميع السباقات الفردية الثلاثة، وساعد ألمانيا في الفوز بذهبية الفرق في جزيرة سنتوسا. وفي حوض السباحة ببطولة العالم، سجل فلبروك زمناً قدره 14 دقيقة و44.81 ثانية في سباق 1500، ليتصدر التصفيات متقدماً على منافسين مميزين بينهم التونسي أحمد الجوادي، بطل سباق 800 متر، الذي كان متأخراً بفارق 0.14 ثانية. كما سيكون بوبي فينك، البطل الأولمبي الأميركي المتوج مرتين متتاليتين، والأسترالي سام شورت من بين المرشحين للفوز بميدالية في نهائي مثير في اليوم الأخير من المنافسات غداً. اضطر دانييل ويفن حامل اللقب، أول أيرلندي يحصد ميدالية عالمية في السباحة للرجال، إلى الانسحاب من السباق بسبب استمرار تداعيات التهاب الزائدة الدودية الذي عانى منه في يونيو.