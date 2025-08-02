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الرياضة

نيوكاسل يصدم ليفربول.. صفقة إيزاك في مهب الريح

نيوكاسل يصدم ليفربول.. صفقة إيزاك في مهب الريح
2 أغسطس 2025 13:15

معتز الشامي (أبوظبي)

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لم يدخر ليفربول جهداً، وقدّم عرضاً تجاوز 160 مليون دولار لضم ألكسندر إيزاك، في صفقة كانت ستعد من أغلى الصفقات في تاريخ النادي، ولكن في خطوة فاجأت الكثيرين، رفض نيوكاسل يونايتد العرض جملة، حيث لا ينوي بيع المهاجم الذي يتبقى له 3 سنوات في عقده، وهو غير مستعد للتخلي عن نجمه دون وجود بديل جاهز من الطراز الرفيع. وكان موقف نيوكاسل واضحاً، من أن إيزاك لن يغادر هذا الصيف على الأقل من دون ضمانات بوجود بديل، حتى مع هذا العرض المذهل، مما يُعطي مشروعهم الرياضي الأولوية على حساب المال، ومع قلة الخيارات المتاحة في سوق المهاجمين في هذه المرحلة، رفض النادي أن يُغامر. ورغم الرفض، يتزايد الضغط خلف الكواليس، وتقول مصادر مقربة من اللاعب إن إيزاك يرغب في الرحيل، ويُقال إن المهاجم السويدي حريص جداً على الانضمام إلى ليفربول، حيث أصبح محور مشروع آرني سلوت الجديد في حقبة ما بعد كلوب. ولم يسافر إيزاك مع نيوكاسل في جولة ما قبل الموسم الآسيوي، وعزا النادي غيابه إلى إصابة طفيفة في الفخذ، لكن اللاعب أبلغهم برغبته في استكشاف خياراته هذا الصيف، معتبراً ليفربول وجهته المفضلة، وقد تدرب مع ناديه السابق ريال سوسيداد هذا الأسبوع، ولم يتضح بعد ما إذا كان إيزاك قد حصل على إذن نيوكاسل للقيام بذلك، كما لم يُحرز أي تقدم في مسألة تجديد عقده أو تحسينه، ويُقدّم إيزاك أداءً رائعاً بعد موسم طيب، حيث أثبت جدارته كأحد أخطر المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد انضمامه إلى نيوكاسل قادماً من ريال سوسيداد في عام 2022 مقابل 79.3 مليون دولار، أصبح إيزاك أحد أفضل المهاجمين في العالم، وسجّل 62 هدفاً في 109 مباريات مع نيوكاسل، منها 23 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكن بحسب «ليفربول إيكو»، فإن ليفربول لن يتقدم الريدز بعرض جديد لضم ألكسندر إيزاك بعد رفض نيوكاسل يونايتد عرضه لضم المهاجم السويدي.

ليفربول
نيوكاسل
ألكسندر إيزاك
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