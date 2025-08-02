«يويفا» يرفع إثارة دوري الأبطال بالآلية الجديدة لتوزيع المقاعد

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في موسم 2025/2026، العمل بنفس نظام دوري أبطال أوروبا الذي أُطلق العام الماضي، عبر مرحلة دوري واحدة بمشاركة 36 فريقاً، لتحل محل مرحلة المجموعات التقليدية، ويخوض كل نادٍ 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، 4 منها على أرضه و4 خارجها. وتسحب الفرق من أوعية تصنيف، ويواجه كل فريق فريقين من كل وعاء - أحدهما على أرضه والآخر خارجها - ما يضمن تنوعاً وتنافسية أكبر منذ البداية. ويُعدّ تحديد المراكز في مرحلة الدوري أمراً بالغ الأهمية، حيث تتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الستة عشر، بينما يجب على الفرق المصنفة من التاسع إلى الرابع والعشرين خوض جولة فاصلة من مباراتين لحجز مكانها، وتُقصى الفرق التي تحتل المركز الخامس والعشرين أو أقل من دور المجموعات مباشرة، دون أن تنتقل إلى الدوري الأوروبي. وتستمر في أدوار خروج المغلوب، أفضلية الفريق الأعلى تصنيفاً في مرحلة الدوري باللعب مباراة الإياب على أرضه دائماً، إضافة إلى ذلك، إذا أقصى فريق منافساً أعلى تصنيفاً، فإنه يرث صدارة تصنيف ذلك الفريق لبقية البطولة، وعلى سبيل المثال، إذا فاز الفريق السابع على الأول في دور الستة عشر، فسيتمتع بأفضلية اللعب على أرضه في ربع النهائي ونصف النهائي. وعن آلية توزيع المقاعد الأربعة الجديدة، أضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع توسيع عدد الفرق إلى 36، أربعة مقاعد تأهيلية إضافية، موزعة على النحو التالي: «مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قارياً، ومقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر «مسار الأبطال» من 4 إلى 5، ومقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق. (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة)»، ويهدف هذا النظام إلى إنتاج مباريات أكثر إثارة، وإنشاء مرحلة دوري أكثر تنافساً وإثارة، كما يمنح الفرق فرصاً أكبر للتقدم، مع رفع مستوى المنافسة منذ اليوم الأول.