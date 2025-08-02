مستقبل فينيسيوس مع الريال.. الصمت يسود والنهاية تقترب!

معتز الشامي (أبوظبي)

يشهد وضع فينيسيوس جونيور الحالي في ريال مدريد تحولاً مفاجئاً خلال فترة ما قبل بداية الموسم، ورغم كونه أحد أهم لاعبي الفريق الموسم الماضي، إلا أن استمراره مع النادي المدريدي يبدو الآن غير مؤكد. ووفقاً لتقارير حديثة من إذاعة كادينا سير، رفض الجناح البرازيلي آخر عرض لتجديد عقده من إدارة النادي. بينما تردد على نطاق واسع بأن رفض فريق فينيسيوس يعود إلى خلافات مالية، ويرى اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، والذي يمثله وكيله، أن العرض غير كافٍ، مع مطالبته براتب يُعادل راتب كيليان مبابي، الذي انضم مؤخراً إلى ريال مدريد. وبعد موسمٍ سجّل فيه 22 هدفاً و19 تمريرة حاسمة في 58 مباراة رسمية، يعتقد فينيسيوس أن أداءه يستحق مكاناً بين أعلى اللاعبين أجراً في الفريق، ومع ذلك، يبدو أن النادي غير راغب في مواكبة راتب النجم الفرنسي، ما أدى إلى توترات في عملية التفاوض. وفي هذه الأثناء، وضع الفريق، بقيادة تشابي ألونسو، خريطة طريقه لانطلاق موسم 2025-2026، ومن المقرر أن يعود اللاعبون للتدريبات في 4 أغسطس، وستُقام المباراة الودية الأولى والوحيدة للموسم التحضيري في 12 أغسطس ضد فريق تيرول النمساوي، على ملعب تيفولي في إنسبروك. وستكون هذه المباراة بمثابة إحماء قبل انطلاق مباريات الفريق في الدوري الإسباني 19 أغسطس الحالي، على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث سيواجه ريال مدريد فريق أوساسونا، وكان النادي قد طلب تأجيل المباراة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، لكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفض الطلب. وقبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد، لا يزال وضع فينيسيوس يُشكّل سؤالاً مُلحّاً قد يرسم العديد من ملامح المستقبل القريب للنادي، مع التأكيد على أن رحيله المُحتمل لن يؤثر على المشروع الرياضي للفريق فحسب، بل سيُزعزع أيضاً ديناميكية غرفة الملابس في فريق يعتمد على مواهب شابة ونجوم مثل المهاجم البرازيلي، فهل سيواصل فينيسيوس جونيور تألقه في البرنابيو، أم سيغادر بحثاً عن تحديات جديدة؟ حيث يسود الصمت حالياً النادي، لكن يبدو أن النهاية تقترب بسرعة.