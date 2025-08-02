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الرياضة

مرسيليا يخطف مهاجم فينورد

مرسيليا يخطف مهاجم فينورد
2 أغسطس 2025 11:59

مرسيليا (أ ف ب)

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تعاقد نادي مرسيليا الفرنسي مع البرازيلي بايشاو، مهاجم فينورد الهولندي، بحسب ما أعلن عبر موقعه الرسمي من دون الكشف عن تفاصيل العقد.وذكرت تقارير أن اللاعب البالغ 25 عاماً وقع عقداً لخمس سنوات بصفقة بلغت 35 مليون يورو (40 مليون دولار) تشمل المكافآت، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي المتوسطي. وصل بايشاو إلى فينورد في صيف 2022، وشارك في إحراز فريقه لقب الدوري في 2023، قبل أن يسجل 18 هدفاً و19 تمريرة حاسمة في موسم 2025 عندما اختير أفضل لاعب. وفي موسم 2024، سجل هدف الفوز في نهائي الكأس أمام نيميخن. على الصعيد الدولي، خاض اللاعب متوسط القامة (1.68 م) مباراته الدولية الأولى مع «سيليساو» في أغسطس 2023 مع المنتخب الأولمبي.

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