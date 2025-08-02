فريتز يحطم آمال الكنديين في لقب تورونتو بإقصاء ديالو

تورونتو(أ ف ب)

قضى الأميركي تايلور فريتز المصنف رابعاً عالمياً، على آمال الكنديين في دورة تورونتو لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بعد تغلبه الجمعة بسهولة على جابريال ديالو 6-4 و6-2 في الدور الثالث.واحتاج الأميركي إلى 77 دقيقة فقط للتغلّب على صاحب الأرض المصنف السادس والثلاثين، ضارباً بذلك موعداً في ثمن النهائي مع التشيكي ييري ليهيتشكا (27)، الفائز على الفرنسي أرتور فيس (21) بمجموعتين لواحدة 3-6، 6-3 و6-4. ويأمل فريتز بلوغ ربع النهائي في تورونتو، وهي بطولة الماسترز الوحيدة التي لم يسبق له بلوغ هذا الدور فيها. وكسر المصنف الرابع إرسال منافسه في الشوط الأول للمجموعة الافتتاحية، في طريقه لحسمها 6-4، قبل فرض سيطرة كاملة على الثانية مستفيداً من كسرين في الشوطين الثالث 2-1 والسابع 5-2، منهياً الأمور 6-2 في 36 دقيقة. وحسم بن شيلتون المصنف سابعاً المواجهة الأميركية الخالصة أمام مواطنه براندون ناكاشيما (32) بمجموعتين لواحدة 6-7 (10/8)، 6-2 و7-6 (7/5). وتأخر شيلتون بكسر إرسال مبكر في الشوط الأول من المجموعة الثالثة 0-1، لكنه ردّ الدين في الشوط الرابع 2-2، وسنحت أمامه فرصتين لحسم المباراة على إرسال ناكاشيما في الشوط العاشر من دون النجاح في ذلك. غير أنه تخطّى عقبة مواطنه بعد الاحتكام إلى شوط فاصل (تاي برايك) 7-5، في طريقه لتحقيق انتصار خامس على ناكاشيما في المواجهات المباشرة (5-0). ويواجه شيلتون في الدور المقبل الإيطالي فلافيو كوبولي الفائز على المجري فابيان ماروجان 6-2، 4-6 و6-3. وعبر الأميركي الآخر فرانسيس تيافو (12) بصعوبة إلى ثمن النهائي أيضاً، من بوابة الأسترالي ألكسندر فوكيتش 6-3، 4-6 و6-3، على أن يواجه أسترالياً آخر في الدور المقبل وهو المصنف ثامناً عالمياً أليكس دي مينور، الذي تخطى مواطنه كريستوفر أوكونيل المنسحب بسبب الإصابة. من جانبه، تخطى الروسي أندري روبليف المصنف الحادي عشر عالمياً منافسه الإيطالي لورنتسو سونيغو 5-7 و6-4 و6-3. وبعد تبادل اللاعبين الفوز في المجموعتين الأوليين، كانت المجموعة الثالثة الأكثر إثارة، فكسر روبليف إرسال سونيغو منذ الشوط الأول، غير أن الإيطالي ردّ الدين في الشوط الرابع 2-2، قبل تحقيق الروسي كسرين إضافيين في الشوطين الخامس 3-2 ثم التاسع في طريقه لحسم المباراة 6-3 بعد ساعتين و33 دقيقة من المنافسة. ويواجه روبليف في ثمن النهائي الإٍسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا (19) الفائز على التشيكي ياكوب منشيك (18) 6-2 و6-4 بعد مواجهة استمرت ساعة و17 دقيقة.