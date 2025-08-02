السبت 2 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيلبس ولوكتي ينتقدان الأداء الأميركي في مونديال السباحة

فيلبس ولوكتي ينتقدان الأداء الأميركي في مونديال السباحة
2 أغسطس 2025 13:10

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أميركا تحطم رقماً عالمياً في «مونديال السباحة»
ماكيون.. «العالمي الثالث»

انتقد أسطورة السباحة الأميركي مايكل فيلبس ومواطنه البطل السابق راين لوكتي، أداء منتخب بلادهما في بطولة العالم الحالية المقامة في سنغافورة.ونشر لوكتي، المتوج بـ12 ميدالية أولمبية بينها 6 ذهبيات، صورة الجمعة على موقع إنستجرام تصور جنازة وشاهِدَ قبرٍ كتب عليه «في ذكرى السباحة الأميركية» مع تاريخ بين عامي 1980 و2025. وكتب على الشاهد «لقد رفعوا سقف التوقعات عالياً- حتى توقفوا عن الوصول إليه... سواء سموها جنازة أو بداية جيدة. أمامنا ثلاث سنوات». أما فيلبس، حامل 23 ذهبية أولمبية من أصل 28 ميدالية تاريخية، فشارك تعليق لوكتي، مضيفاً: «هل هو التنبيه الذي تحتاجه السباحة الأميركية؟ فلنكتشف ذلك...». وتشارك الولايات المتحدة في مونديال سنغافورة كنقطة انطلاق لأولمبياد لوس أنجلوس المقرر العام المقبل في الولايات المتحدة. لكن التهاب المعدة والأمعاء اجتاح أفراد الفريق في التمارين التي سبقت البطولة، مما أثر على «الغالبية العظمى» من سباحي الفريق، بحسب ما أفاد مسؤولون. في أول سبعة أيام من أصل تسعة في بطولة العالم، أحرز الفريق خمس ذهبيات بالتساوي مع أستراليا، فيما بلغ مجموع ميداليته 20، متقدماً بفارق سبع عن أستراليا أيضاً. بعد إحرازها لقب 200 م صدراً الجمعة، أقرت كايت دوجلاس أنه كان «أسبوعاً قاسياً» على الفريق الأميركي «لقد قمنا بعمل رائع من خلال عودتنا وأثبتنا أننا هنا للتنافس».

بطولة العالم للسباحة
مايكل فيلبس
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً
اليوم 18:19
بياستري.. «أسرع زمن» في «التجربة الثالثة» بالمجر
الرياضة
بياستري.. «أسرع زمن» في «التجربة الثالثة» بالمجر
اليوم 18:12
اجتماع في كينيا لتعزيز السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
الأخبار العالمية
الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاقا للتعاون الاقتصادي
اليوم 17:57
نيوكاسل يطلب مهاجم
الرياضة
نيوكاسل يطلب مهاجم لايبزج
اليوم 17:51
أميركا تحطم رقماً عالمياً في «مونديال السباحة»
الرياضة
أميركا تحطم رقماً عالمياً في «مونديال السباحة»
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©