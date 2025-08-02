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الرياضة

الشارقة يختتم معسكر النمسا بودية الشباب السعودي

الشارقة يختتم معسكر النمسا بودية الشباب السعودي
2 أغسطس 2025 13:34

علي معالي (أبوظبي)

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يخوض غداً فريق الشارقة آخر مبارياته الودية في معسكره بالنمسا، حين يلتقي فريق الشباب السعودي، في تجربة قوية استعداداً للموسم الجديد، ويحاول الصربي ميلوش مدرب الشارقة وضع النقاط على الحروف بشأن العديد من الأمور الفنية الخاصة بالفريق، رغم الغيابات المتنوعة خلال هذه المرحلة، لتواجد 9 لاعبين مع المنتخبات الوطنية، منهم 4 مع المنتخب الوطني الأول، و5 في معسكر المنتخب الأولمبي. وتعتبر المباراة التجربة الثالثة للفريق، والأولى للمهاجم الألباني الجديد راي ماناج، الذي انضم لتدريبات الفريق خلال الفترة الماضية قادماً من الدوري التركي، حيت كانت آخر تجارب الشارقة الودية أمام الغرافة القطري قد انتهت بالخسارة 0-1. ويقيم الشباب السعودي هو الآخر معسكراً في النمسا ولقي خسارته الأخيرة الودية أمام الغرافة كذلك بثلاثية.وسوف تعود بعثة الشارقة إلى أرض الوطن يوم الثلاثاء المقبل، بعد معسكر قوي من كافة الجوانب، تعرف من خلاله المدرب على قدرات وإمكانيات لاعبيه قبل خوض منافسات الموسم محلياً وقارياً، في ظل مشاركة «الملك» في دوري أبطال آسيا (النخبة). وشهد المعسكر ظهور عناصر جديدة مع الفريق، بينهم سلطان السعدي من فريق الشباب بالنادي، فهد جاسم ومطر زعل من فريق الرديف، إضافة إلى الألباني فيتا فيتاي والذي سيلعب ضمن فئة اللاعب المقيم، وقدم هؤلاء اللاعبون مستويات جيدة.

الشارقة
الشباب السعودي
دوري أبطال آسيا للنخبة
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