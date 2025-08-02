بياستري للاستمرار في «صدارة السائقين» من بوابة المجر

بودابست (د ب أ)

يسعى الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين، للابتعاد أكثر بصدارة ترتيب فئة السائقين، ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 عندما يخوض غمار منافسات سباق جائزة المجر الكبرى غداً. ويتصدر بياستري ترتيب فئة السائقين بفارق 16 نقطة أمام زميله بالفريق البريطاني لاندو نوريس، وإذا تمكن من الفوز بسباق الغد، فسيبتعد بفارق 23 نقطة عن نوريس. وسيكون سباق جائزة المجر هو السباق الأخير قبل فترة العطلة الصيفية التي تستمر لمدة شهر. ويهدف بياستري للفوز بهذا السباق لمحو الذكرى السيئة من سباق العام الماضي، الذي توج به بعد أن أجبر الفريق نوريس على ترك الصدارة لبياستري. وسيدخل بياستري هذا السباق بثقة كبيرة في قدارته، لاسيما أنه يتصدر فئة ترتيب السائقين حالياً، كما أنه فاز بستة سباقات من أصل 13 سباقاً أقيمت حتى الآن هذا الموسم. وقال بياستري يوم الخميس الماضي: «لدي الكثير من الثقة من أن بإمكاني التتويج باللقب. كنت واثقاً جداً من أدائي، خاصة في بلجيكا، وفخور جداً به. أعتقد أنني قادر تماماً على مواصلة ذلك طوال الموسم». وربما يحمل السباق إنجازات تاريخية لمكلارين، مثل تحقيق الانتصار رقم 200 في تاريخ الفريق، وتسجيل رابع فوز مزدوج متتال لأول مرة منذ عام 1988. ولكن لن تكون مهمة بياستري سهلة، في ظل الرغبة الأكيدة لزميله بالفريق نوريس في التتويج باللقب الذي كان قريباً من حصده في الموسم الماضي، بعدما تنافس حتى الجولات الأخيرة مع الهولندي ماكس فيرستابن. وسيسعى نوريس للفوز بهذا السباق بكافة الطرق من أجل تقليص الفارق بينه وبين بياستري، وستكون الأمور متاحة له في ظل إعلان فريق مكلارين أنه لن يتدخل في إدارة التنافس على اللقب، طالما أن العلاقة بين السائقين جيدة. في الوقت نفسه، سيسعى الهولندي ماكس فيرستابن، الذي أعلن استمراره مع ريد بول في العام المقبل، للفوز بهذا السباق من أجل الدخول في صراع مع بياستري ونوريس على اللقب، حيث يتواجد في المركز الثالث. ويبتعد فيرستابن، حامل اللقب وبطل العالم أربع مرات، في المركز الثالث في ترتيب فئة السائقين برصيد 185 بفارق 81 نقطة عن المتصدر بياستري، وبفارق 65 نقطة خلف نوريس. وربما يكون هذا هو ثالث سباق على التوالي يقام في أجواء ممطرة، وذلك بعدما تسببت الأمطار في تأجيل انطلاق سباق جائزة بلجيكا الكبرى الأسبوع الماضي.