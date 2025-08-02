الإصابة تحرم بايرن ميونيخ من جهود بافلوفيتش

ميونيخ (د ب أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن لاعب خط الوسط ألكسندر بافلوفيتش أصيب بكسر في تجويف العين، وسيبتعد عن الملاعب في الوقت الحالي في أحدث إصابة له. وذكر النادي، اليوم السبت، أن بافلوفيتش تعرض للإصابة في التدريبات أمس الجمعة، وخضع لجراحة. ولم يذكر النادي المدة المتوقعة لغياب اللاعب عن الملاعب. ويبدأ بايرن ميونيخ، بطل الدوري، موسمه بمواجهة فريق شتوتجارت، بطل الكأس، في كأس السوبر الألماني يوم 16 من الشهر الحالي. ويخوض بايرن مباراته الأولى في الدوري بعدها بستة أيام أمام لايبزج. وعانى بافلوفيتش «21 عاماً» من الكثير من الإصابات والمرض في مسيرته الصغيرة، في الموسم الماضي، وغاب عن الفريق لعدة أسابيع بسبب كسر في الترقوة، ثم ابتعد مرة أخرى عن الملاعب بسبب إصابته بالحمى الغدية.