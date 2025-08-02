«الصقور» يبدأ الإعداد لدوري «الأولى» في تركيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

انطلقت رسمياً استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات «الصقور»، استعداداً لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد 2025-2026، تحت قيادة مدربه المواطن بدر طبيب، وذلك من خلال إقامة معسكر خارجي بمدينة بورصا التركية، يمتد حتى 20 أغسطس. وغادرت بعثة الفريق، صباح أمس «الجمعة»، برئاسة عبدالله العاجل، المشرف العام على الفريق الأول، وسط تطلعات إدارة النادي والجهاز الفني لبناء فريق قادر على المنافسة، واستعادة التوازن بعد الهبوط من دوري المحترفين. ويهدف الجهاز الفني من المعسكر إلى رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، من خلال برنامج يومي متكامل يشمل تدريبات صباحية ومسائية، بالإضافة إلى خوض عدد من المباريات الودية، بما يضمن الانسجام بين عناصر الفريق الجديدة والحالية. ويُنتظر أن يعود الفريق إلى رأس الخيمة في 20 أغسطس الجاري، لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات، قبيل انطلاق دوري الدرجة الأولى.