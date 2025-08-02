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الرياضة

إيزاك يضع نيوكاسل في «خانة الحيرة»

إيزاك يضع نيوكاسل في «خانة الحيرة»
2 أغسطس 2025 14:25

لندن (د ب أ)

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أكد إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، أن وضع ألكسندر إيزاك «بعيد عن المثالية»، ولكنه مازال يأمل رؤية النجم غير المستقر يعود لارتداء قميص نيوكاسل، بعدما أكد أن النادي رفض عرضاً من ليفربول. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن إيزاك «25 عاماً»، الذي يعد أحد اللاعبين المطلوبين للغاية في عالم كرة القدم، قد أصبح مغروراً جراء اهتمام بطل الدوري الإنجليزي الممتاز به هذا الصيف. ولم يسافر إيزاك مع نيوكاسل في جولة إعداد ما قبل الموسم بآسيا، بسبب ما وصفها النادي بأنها «إصابة بسيطة في الفخذ»، لكن سرعان ما ظهرت علامات عدم رضاه، إلى جانب حقيقة أنه يتدرب حالياً مع ناديه السابق ريال سوسيداد. وقال هاو، في تصريحات نقلها موقع «ذي أثلتيك»: «أعتقد أنني، من مكاني هذا، بعيد تماماً عما يحدث في الوطن». وأضاف: «تم إبلاغي بوجود عرض بالأمس. هذا العرض تم رفضه قبل أن أسمع به». وأردف: «هناك أشخاص في إنجلترا يتعاملون مع الموقف. في الحقيقة أنا لا أعلم ما سيحدث في المستقبل، ولكن من منظورنا، ما زلنا ندعم ألكسندر بكل الطرق، وأمنيتي هي أن نستمر في رؤيته يرتدي قميص نيوكاسل مرة أخرى». ويعود نيوكاسل من آسيا بعد المباراة الودية أمام توتنهام المقرر إقامتها غداً الأحد في سول، حيث كشف هاو إنه علم من وسائل الإعلام أن إيزاك يتدرب مع فريقه السابق. وقال: «أعرف أين يوجد من وسائل الإعلام، لذلك من هذا المنظور، من الصعب عليّ أن أخوض في التفاصيل». وتابع: «الوضع بعيد عن المثالية، وإنه معقد نوعاً ما. أعتقد أن هذا كل ما لدي لأقوله».

ألكسندر إيزاك
ليفربول
نيوكاسل
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