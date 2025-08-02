السبت 2 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خيول «ياس» تعود من مضمار مونت دو مارسان بثنائية

خيول «ياس» تعود من مضمار مونت دو مارسان بثنائية
2 أغسطس 2025 14:29

عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
خيول ياس تخوض تحدي «بري ثاقف» في فرنسا

حققت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ثنائية مستحقة أمس بمضمار «مونت دو مارسان» العريق في فرنسا، بمشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة. وأكدت المهرة «ولاء» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، حسن ترشيحها بفوز كاسح وبفارق 5 أطوال في سباق «بري بوركجاي» قوائم لمسافة 1600 متر، وجائزته المالية 22.5 ألف يورو، بمشاركة 10 من الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق. ولم تتأخر ابنة «غزوان»، والفرس «مبروكة»، في إبراز مهارتها، محققة فوزها الثاني على التوالي، فيما حلت في المركز الثاني المهرة الإماراتية «آر بي ماليكسيس» لسيف بخيت مرشد المرر، بإشراف توماس دوميللو وقيادة هوجو مويسون، ومسجلة زمناً قدره 1:41:20 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «ليدي دو فاوست» لخليفة شعيل الكواري، بإشراف توماس فورسي وقيادة الكساندر جافلان. وجاء الفوز الثاني لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل، عبر المهر «خليجي»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة اورتيز مندزابل، في سباق بري دو لا «إفهار» لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته المالية 16 ألف يورو، وتفوق ابن «المرتجز» بفارق 5 أطوال عن وصيفه المهر الإماراتي «كاترين دو غزال» لهلال العلوي، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة كريستيان ديمورو. ودخل «خليجي» البالغ من العمر أربع سنوات، إلى السباق بعد حلوله ثانياً مرتين في شهري مارس ومايو الماضيين، ولكن هذه المرة جاء أكثر قوة وسيطر على مجريات السباق ببراعة، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:21:20 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «إتش أم شولة» لمحمد الدبيبا، بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارس الليبي خالد مفتاح.

خيول ياس
آخر الأخبار
بيرنلي يكثف المفاوضات لضم مهاجم تشيلسي
الرياضة
بيرنلي يكثف المفاوضات لضم مهاجم تشيلسي
اليوم 18:24
أبوظبي
علوم الدار
سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً
اليوم 18:19
بياستري.. «أسرع زمن» في «التجربة الثالثة» بالمجر
الرياضة
بياستري.. «أسرع زمن» في «التجربة الثالثة» بالمجر
اليوم 18:12
اجتماع في كينيا لتعزيز السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
الأخبار العالمية
الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاقا للتعاون الاقتصادي
اليوم 17:57
نيوكاسل يطلب مهاجم
الرياضة
نيوكاسل يطلب مهاجم لايبزج
اليوم 17:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©