خيول «ياس» تعود من مضمار مونت دو مارسان بثنائية

عصام السيد (أبوظبي)

حققت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ثنائية مستحقة أمس بمضمار «مونت دو مارسان» العريق في فرنسا، بمشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة. وأكدت المهرة «ولاء» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، حسن ترشيحها بفوز كاسح وبفارق 5 أطوال في سباق «بري بوركجاي» قوائم لمسافة 1600 متر، وجائزته المالية 22.5 ألف يورو، بمشاركة 10 من الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق. ولم تتأخر ابنة «غزوان»، والفرس «مبروكة»، في إبراز مهارتها، محققة فوزها الثاني على التوالي، فيما حلت في المركز الثاني المهرة الإماراتية «آر بي ماليكسيس» لسيف بخيت مرشد المرر، بإشراف توماس دوميللو وقيادة هوجو مويسون، ومسجلة زمناً قدره 1:41:20 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «ليدي دو فاوست» لخليفة شعيل الكواري، بإشراف توماس فورسي وقيادة الكساندر جافلان. وجاء الفوز الثاني لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل، عبر المهر «خليجي»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة اورتيز مندزابل، في سباق بري دو لا «إفهار» لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته المالية 16 ألف يورو، وتفوق ابن «المرتجز» بفارق 5 أطوال عن وصيفه المهر الإماراتي «كاترين دو غزال» لهلال العلوي، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة كريستيان ديمورو. ودخل «خليجي» البالغ من العمر أربع سنوات، إلى السباق بعد حلوله ثانياً مرتين في شهري مارس ومايو الماضيين، ولكن هذه المرة جاء أكثر قوة وسيطر على مجريات السباق ببراعة، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:21:20 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «إتش أم شولة» لمحمد الدبيبا، بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارس الليبي خالد مفتاح.