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الرياضة

منتخب «الكراسي المتحركة» يحجز بطاقة ربع النهائي في «مونديال 3×3»

منتخب «الكراسي المتحركة» يحجز بطاقة ربع النهائي في «مونديال 3×3»
2 أغسطس 2025 14:59

أبوظبي (الاتحاد)

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حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 إنجازاً مميزاً بتصدره المجموعة الأولى في بطولة العالم المقامة حالياً في جنوب أفريقيا، ليتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي دون الحاجة لخوض مباريات دور الـ16، وذلك بعد أن أنهى مشواره في دور المجموعات بثلاثة انتصارات من أصل أربع مباريات. واستهل منتخبنا مشواره في البطولة بفوز مستحق على كرواتيا بنتيجة 14 - 8، أعقبه انتصار كبير على كينيا 19 - 8، قبل أن يتلقى خسارته الوحيدة أمام مصر بنتيجة 12 - 11 في مباراة مثيرة امتدت حتى الثواني الأخيرة. وعاد المنتخب بقوة ليختتم مبارياته في الدور الأول بفوز ثالث على بريطانيا بنتيجة 16 - 10، ليحسم صدارة المجموعة الأولى ويضمن العبور المباشر إلى ربع النهائي. ويمثل هذا التأهل المباشر إنجازاً إضافياً للمنتخب الوطني، ويمنحه أفضلية فنية وبدنية قبل دخول مرحلة الحسم، حيث ينتظر الفائز من مواجهة النمسا أمام أحد المنتخبات صاحبة الترتيب الثالث في المجموعة الثانية. وقد أظهر المنتخب خلال مبارياته الأربع انسجاماً كبيراً وروحاً قتالية عالية، إلى جانب تركيز تكتيكي لافت، ما جعله يتفوّق على خصومه بجدارة. وتُعد هذه المشاركة واحدة من المحطات المفصلية في مسيرة منتخب أصحاب الهمم، الذي يسير بثبات نحو كتابة فصل جديد من الإنجازات الدولية باسم الإمارات، ويمثل نموذجاً حقيقياً للإصرار والعزيمة والروح الرياضية العالية.

منتخب سلة الكراسي المتحركة
مصر
بريطانيا
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