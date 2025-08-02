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الرياضة

شباب الأهلي يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»

شباب الأهلي يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»
2 أغسطس 2025 15:01

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أعلنت رابطة المحترفين، القوائم المختصرة لحفل جوائز الأفضل عن موسم 2024-2025، والمقرر إقامته مساء 9 أغسطس الجاري بقصر «الإمارات ماندارين أورينتال» بأبوظبي، ويتم خلاله الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات.
وشهدت القوائم النهائية لجميع الفئات المرشحة، سيطرة ممثلي شباب الأهلي بـ 4 ترشيحات على لقب أفضل مدرب، أفضل حارس، الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم، وأيضاً جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاماً، والتي ينافس فيها بالا.
وتتضمن قائمة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب «الثلاثي» مهدي قائدي «كلباء»، سردار آزمون «شباب الأهلي»، وكايو لوكاس «الشارقة»، فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً كل من براهيما ديارا «الوحدة»، جويلهرم دا سيلفا «شباب الأهلي»، وسياكا سيديبي «الوصل»، ويتسابق على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس كل من علي خصيف «الجزيرة»، عادل الحوسني «الشارقة»، وحمد المقبالي «شباب الأهلي»، أما جائزة القائد لأفضل مدرب، فيتنافس عليها باولو سوزا «شباب الأهلي»، ميلوش ميلوييفيتش «الوصل»، وأولاريو كوزمين «الشارقة»، وتمثلت القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، محمد النني «الجزيرة»، لوكاس بيمنتا «الوحدة»، وفابيو ليما «الوصل». 
ويتنافس على جائزة أجمل هدف كل من سفيان رحيمي «العين»، نبيل فقير «الجزيرة»، وعمر خربين «الوحدة»، أما القائمة المختصرة لجائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، يتنافس عليها العين والجزيرة والوحدة، فيما يتنافس على جائزة دوري الجماهير، كل من الوصل والعين والجزيرة.

الإمارات
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