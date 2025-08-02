شباب الأهلي يفاوض نجم الدوري البولندي



معتز الشامي (أبوظبي)



كشفت وسائل إعلام بولندية عن دخول شباب الأهلي، في مفاوضات رسمية مع ليخ بوزنان البولندي، لضم لاعب الوسط البرتغالي أفونسو سوزا، أحد أبرز نجوم الدوري البولندي في الموسم الماضي.

وبحسب ما أوردته صحيفتا «Weszło» و«Meczyki» فإن إدارة «الفرسان» تقدمت بعرض مالي يقدر بـ 4 و4.5 مليون يورو، للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، مع امتيازات إضافية مرتبطة بالأداء والحوافز.

ويمكن وصف ما قدمه سوزا في الدوري البولندي خلال الموسم الماضي بالاستثنائي واللافت، وخاض اللاعب 31 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً، وصنع 6 أهداف، كما أسهم بشكل مباشر في قيادة فريقه لحصد لقب الدوري، بعد منافسة شرسة مع ليجيا وراكوف، ويُعد سوزا من أكثر لاعبي الوسط فاعلية هجومياً في الدوري، إذ يمتاز برؤية عالية، وتسديدات دقيقة من خارج المنطقة، وقدرات في التمرير بين الخطوط، ما جعله يحصد جائزة أفضل لاعب وسط في الدوري البولندي للموسم المنصرم.

بينما تعكس خطوة التفاوض مع سوزا، توجه شباب الأهلي لتعزيز منطقة الوسط الهجومي بلاعب ذي خبرة أوروبية، بعد سلسلة الصفقات اللافتة التي أبرمها النادي مع اللاعبين اللاتينيين الموسم الماضي، كما يعد سوزا قادراً على صناعة الفارق في المواجهات المحلية والآسيوية لـ «الفرسان».

ويُنتظر أن تمنح الصفقة، في حال إتمامها، دفعة فنية قوية للفريق، خاصة في ظل تطلع النادي إلى المنافسة على كافة الجبهات الموسم المقبل.

ومن جانبه، لم يُبدِ النادي البولندي موقفاً رسمياً حتى الآن، لكن تقارير صحفية رجّحت أن ليخ بوزنان ربما لا يمانع رحيل سوزا في حال تلقيه عرضاً مالياً مناسباً، لا سيما مع تبقّي موسم واحد فقط في عقده الحالي.