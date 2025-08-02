«الأبيض الأولمبي» يواجه مورسيا وإلتشي وريال مدريد في معسكر إسبانيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)



استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب الأوروجوياني مارسيلو برولي، على خوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي المُقام حالياً في مدينة سان بيدرو الإسبانية، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.

ويخوض «الأبيض الأولمبي» ثلاث تجارب مرتقبة أمام مورسيا، وإلتشي، وريال مدريد تحت 23 عاماً، ضمن خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية وزيادة التجانس بين عناصر الفريق، قبل انطلاق التصفيات التي تستضيفها الإمارات من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم إلى جانبه إيران، هونج كونج، وجوام.

ويتضمن برنامج المعسكر تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية، بجانب خوض مباريات ودية أمام فرق أوروبية، بهدف الوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والبدنية، وتحقيق أعلى قدر من الانسجام بين اللاعبين.

ويشارك في المعسكر الحالي 26 لاعباً هم: خالد توحيد، سعيد المقدمي، علي الصفار، مبارك بن زامة، منصور المنهالي، يوسف المرزوقي، خميس المنصوري، فهد جاسم، أحمد مال الله، زايد خميس، جمال خليفة، هزاع شهاب، علي عبدالعزيز، سولومون سوسو، ضاري فهد، محمد الوافي، حازم عباس، مطر زعل، أحمد رائد، محمد الحمادي، غيث عبدالله، مايد الكاس، محمد جمعة، علي المعمري، منصور سعيد، وعيسى خلفان.