سالم المزروعي: «الفوارق الضئيلة» تؤكد «تقارب الجاهزية» في مهرجان العين للهجن



أبوظبي (الاتحاد)



أكد سالم عبيد المزروعي، محلل سباقات الهجن، أن اليوم الثاني من منافسات مهرجان العين للهجن، حمل معه روحاً تنافسية عالية، حيث أظهرت المطايا أداءً قوياً، وقال: «المراكز الأولى متقاربة في معظم الأشواط، وأضفى ذلك على السباق طابعاً حماسياً من البداية إلى النهاية».

وأضاف: «التنظيم جيد، وكل شيء مضى طبقاً للمخطط له، سواءً في ترتيب الأشواط، أو حركة المشاركين، والطقس معتدل ومناسب للركض، مما ساعد المطايا على تقديم مستواها الحقيقي، من دون تأثر بالعوامل الجوية».

وتطرق سالم المزروعي إلى الجوانب الفنية، وقال: «ظهرت المطايا بجاهزية واضحة، وجاءت الانطلاقات مستقرة في أغلب الأشواط، وتباينت أساليب التقدم بين المشاركين، وبعضهم فضّل التقدم المبكر، وآخرون اختاروا الحسم في الأمتار الأخيرة، وأبرز ما سُجل توقيت المطية (شواهين) لعبدالله صالح عبدالله الحرسوسي، والتي حققت زمناً 1:57:83 دقيقة في الشوط السادس، ويُعد الأفضل في هذا اليوم».

وأضاف: «التنافس حاضر بقوة في مختلف الأشواط، والفوارق الزمنية بين المراكز الأولى ضئيلة، مما يدل على تقارب في الجاهزية والاستعداد، وشهدنا مشاركة قوية من عدة شعارات، ولم يكن التفوق حصراً على اسم بعينه، بل توزعت الانتصارات بين أسماء معروفة وأخرى برزت بشكل لافت».

ومن أبرز اللقطات التي رآها محلل سباقات الهجن في اليوم الثاني، قال المزروعي: «فوز المطية (شواهين) بأفضل توقيت، وكذلك تألق شعار محمد سالم مكتوم الجنيبي بحصده فوزين، إلى جانب ظهور متميز لمعالي حميد سعيد النيادي، الذي حققت مطاياه فوزين أيضاً، مما يدل على ثبات المستوى واستعداد جيد للموسم، وشهد اليوم الثاني من مهرجان العين لسباقات الهجن تسجيل مستويات متميزة، حيث جاءت ستة أشواط بأزمنة من دون حاجز الدقيقتين، في مؤشر على جاهزية عالية للمطايا والمضمرين».