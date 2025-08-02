لابورتا يوافق على مقترح تيباس



مراد المصري (أبوظبي)



أعلن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن النادي موافق ومنفتح على مقترح رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بخوض واحدة من مباريات الدوري في الولايات المتحدة الأميركية خلال الموسم المقبل.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن خافيير تيباس رئيس رابطة «الليجا»، يعمل على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة المقررة في نهاية ديسمبر المقبل ضمن «الجولة 17» من المسابقة، قبل فترة التوقف الشتوي، في أميركا، وذلك بهدف تحقيق مكاسب مالية إضافية للفريقين، والترويج للمسابقة على نطاق عالمي أوسع.

ورداً على هذه التقارير، قال لابورتا: «يسعدنا السفر إلى الولايات المتحدة كل عام لأننا نشعر بالحب والاحترام كنادٍ، ولدينا قاعدة جماهيرية كبيرة، سيكون شرفاً كبيراً لنا المشاركة في مباراة رسمية ضمن الدوري الإسباني تقام هناك، وفي الوقت نفسه، ستكون حدثاً مهماً في الولايات المتحدة».

وأضاف: «نحن نادٍ ينتمي إلى الدوري الإسباني، ونحن مسؤولون لأننا نريد تسويقه بأفضل شكل ممكن، وأؤكد أنني منفتح على ذلك ونحن تحت تصرف (الليجا)».