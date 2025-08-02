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الرياضة

جروسيه.. «الذهبية الثانية» في «مونديال السباحة»

جروسيه.. «الذهبية الثانية» في «مونديال السباحة»
2 أغسطس 2025 17:00

سنغافورة (أ ف ب)

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فرض الفرنسي مكسيم جروسيه هيمنته على سباقات السرعة في فئة الفراشة، ضمن بطولة العالم للسباحة في سنغافورة، بعد إحرازه ذهبية 100 متر.
وأنهى جروسيه السباق بزمن قدره 49:62 ثانية، محققاً ثالث أفضل وقت في التاريخ، ومتقدماً على السويسري نوي بونتي (49:83 ثانية)، والكندي إيليا خارون (50:07 ثانية).
وكان جروسيه، المولود في كالدونيا الجديدة، خطف ذهبية 50 متراً فراشة في الرمق الأخير من السويسري بونتي والإيطالي توماس تشيكون.
ورغم انطلاقة عادية، تصدر جروسيه السباق بعد خمسين متراً، قبل أن يتراجع مطلع الخط الثاني.
لكن ابن السادسة والعشرين فرض إيقاعه في آخر 25 متراً محرزاً اللقب العالمي الثالث في مسيرته، علماً أنه أحرز لقب هذا السباق في نسخة 2023 في اليابان.
قال جروسيه: «وجدت قوة وتدفقاً إضافيين أثناء سباحتي».
وبات ثاني أفضل سباح في هذه المسافة بعد النجم الأميركي كايليب دريسل، البطل الأولمبي في طوكيو صيف 2021، متفوقاً على أمثال المجري كريستوف ميلاك أو حتى الأسطورة الأميركي مايكل فيلبس.
وبمقدور جروسيه الصعود مجدداً على المنصة، عندما يخوض مع المنتخب الفرنسي السبت سباق التتابع أربع في 100 متر حرة.

السباحة
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كأس العالم للسباحة
سنغافورة
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