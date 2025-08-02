سباحة أميركا ترد على «موكب الجنازة» و«شاهد القبر»!



سنغافورة (أ ف ب)

أحرزت الأميركية جريتشن وولش ذهبية سباق 50 متراً فراشة للمرة الأولى في مسيرتها، ضمن منافسات السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة.

وقطعت وولش التي حققت ذهبيتها الثانية بعد 100 متر فراشة، السباق بزمن 24:83 ثانية، متقدمة على الأسترالية ألكسندريا بيركينز (25:31 ثانية) والبلجيكية روس فانوتردايك (25:43 ثانية) في المركزين الثاني والثالث توالياً.

واستفادت الأميركية من غياب حاملة اللقب السويدية ساره سيوستروم بسبب إجازة أمومة، علماً بأن الأخيرة فازت في آخر ستة ألقاب عالمية في هذا السباق، كما أن رقمه القياسي العالمي مسجّل باسمها.

وعاشت وولش أسبوعاً معقداً في سنغافورة بسبب وباء التهاب المعدة والأمعاء الذي أصاب فريق الولايات المتحدة.

وقالت وولش: «أنا فخورة جداً، كانت تلك سباحة رائعة، وكان من الرائع أن أشعر بنفسي مرة أخرى في الماء بعد منافسة صعبة نوعاً ما، لكن بصفتي بطلة العالم مرتين، لا يمكنني أن أشكو من ذلك».

ويُعتبر فوز وولش بالسباق الذي سيُدرج في منافسات الألعاب الأولمبية بدءاً من لوس أنجلوس 2028، بمثابة رد على أسطورتي السباحة الأميركية مايكل فيلبس وراين لوكتي اللذين انتقدا أداء منتخب بلادهما في بطولة العالم الحالية.

ونشر لوكتي، المُتوج بـ12 ميدالية أولمبية بينها 6 ذهبيات، صورة على موقع «إنستجرام» تصور جنازة، وشاهد قبر كتب عليه «في ذكرى السباحة الأميركية» مع تاريخ بين عامي 1980 و2025.

وكتب على الشاهد: «لقد رفعوا سقف التوقعات عالياً، حتى توقفوا عن الوصول إليه، سواء سموها جنازة أو بداية جيدة، أمامنا ثلاث سنوات».

أما فيلبس، حامل 23 ذهبية أولمبية من أصل 28 ميدالية تاريخية، فشارك تعليق لوكتي، مضيفاً: «هل هو التنبيه الذي تحتاج إليه السباحة الأميركية؟ فلنكتشف ذلك».

وردّت وولش على الانتقادات بالقول: «واجهنا الكثير من التحديات؛ لذا من الصعب نلقي الانتقادات في المقام الأول، لأنني لا أعتقد أن الناس يدركون تماماً حجم ما يحدث خلف الكواليس».

وتابعت: «إنه أمر محبط، لكنني أعتقد أنني أحاول شخصياً تجاهله وخوض غمار المنافسة بكل ما أوتيت من قوة، وأن أظهر وأتسابق كما أعرف».

واعتبرت أن الفوز بالسباقات كان أفضل رد على الانتقادات: «الظهور، بذل قصارى جهدي والخروج بطلة للعالم حالياً للمرة الثانية كان كل شيء بالنسبة إلي».